Кошки и собаки тоже делают это: какие бьюти-процедуры предпочитают новосибирские пушистики — фото «до» и «после»

На фото метис ретривера и таксы — Рубин. Воспитанный мальчик, который спокойно ведет себя у грумера Источник: Елизавета Зиновенко











Котики и собачки, как и люди, тоже ходят на бьюти процедуры: стрижку, купание, вычесывание, даже окрашивание или тату. В мире груминга тоже существуют свои тренды. Наш корреспондент Алена Золотухина выяснила, какие услуги популярны в салонах красоты для питомцев, и попросила читателей НГС поделиться фотографиями своих четвероногих друзей до и после посещения грумера.

Что в тренде?

Оказывается, задает тренды на собачьи и кошачьи модные аутфиты Южная Корея. Груминг там очень сильно развит и подразумевает под собой не прихоть владельцев животных, а часть жизни хозяев и их питомцев. Причем корейцы хотят оказывать услугу, которая приносила бы радость, поэтому придумывают разные фишки, которые благодаря соцсетям быстро разлетаются по миру.

Мальтипу по имени Рони, 8 месяцев. До и после стрижки в азиатском стиле — совсем другая собака Источник: Елизавета Евдокимова











Елизавета Евдокимова — старший грумер салона для животных Muzzle говорит, что сегодня в тренде азиатский стиль.

— Это такие милые кукольные мордочки, — объясняет она.

Грумер — это профессионал, который выполняет все уходовые процедуры с животными. Помимо эстетики, грумер должен следить за тем, чтобы у питомцев не было никаких паразитов. Само слово грумер, произошло от английского «groom», что значит «ухаживать».

Как и у людей, в бьюти-индустрии для животных царит тренд на натуральность: здоровый ухоженный вид собак и кошек, без примеси эпатажа.

Котики чаще приходят на процедуру купания, вычесывания и стрижку когтей Источник: Читатель НГС











— Три, пять лет назад были популярны цветные окрашивания, стразы, блестящие тату, фигурные стрижки — на животных выстригали узоры по трафарету. Люди просили клеить на когти цветные антицарапки. Постепенно спрос сошел на нет, владельцы поняли, что животным это не нужно, что подобная мишура — это лишь их желание, — рассказывает Елизавета Евдомикова.

Елизавета Петровна, 4 года. Хозяйка назвала этот коллаж: «Замужем / в разводе». Собачка с удовольствием ходит к грумеру Источник: Ксения Мерняк











Популярностью пользуются комплексные услуги: купание, вычесывание, стрижки, обработка глаз, ушей, когтей и подушечек лап. Средняя цена по Новосибирску для кошек и собак мелких и средних пород — около 3000 рублей.

У каждого салона своя стоимость, которая зависит от наполняемости: оборудование, косметика, профессионализм грумера. Елизавета считает, что выгоднее брать именно комплекс, но многие предпочитают отдельные виды услуг. К примеру, стрижка когтей начинается от 150 рублей.

Ши-тцу Краш, 9 месяцев. Каков жених! Источник: Елизавета Евдокимова











Елизавета Евдокимова рекомендует приводить питомца на гигиенические процедуры (чистка глаз, ушей, стрижка когтей) раз в месяц, на вычесывание — раз в 2 месяца, а на стрижку можно смело записываться раз в 3-4 месяца.

Подборка милых фото «до» и «после» от наших читателей

Это Рубин, ему 4 года, метис таксы и ретривера Источник: Елизавета Зиновенко











Хозяйка Рубина Елизавета уверяет, что пёсик очень умный и хорошо понимает человека. Во время процедур питомец ведет себя спокойно, дает проводить с собой любые манипуляции.

— Нас всегда хвалят за послушание. Рубин — хороший мальчик, всегда веселый и активный пес, любит много гулять и общаться с другими собаками. Самый лучший, — делится Елизавета.

Вот такой деловой товарищ Кот Источник: Злата Оськина











— Кот по имени Кот. Очень любит стричься, — сообщает нам Злата.

После посещения салона он превращается в очень делового товарища. Его так и тянет в кресло босса.

Небо и земля, как говорится Источник: Читательница НГС











Вот такое чудо нам прислала читательница Алена — у нее небольшой приют для животных. Она рассказывает, что нередко к ним попадают животные, жившие в адских условиях.

— Иногда среди колтунов даже кошку или собаку сложно найти. Но есть у нас в городе чудо человек Виктория. Она очень часто приходит на помощь бездомным животным, и из жутиков делает просто конфеток, — рассказывает Алена, показывая фото до и после.



Какие пушистые симпатяги Источник: Читательница НГС











А это — той-пудели по имени Шэрри и Энди.

Кот Кузьма (или просто Царь) Источник: Читательница НГС











— Невероятно любопытный и очень хороший послушный мальчик, — хвалит Кузьму его хозяйка Мария.

У грумера котик ведет себя прилично, потому что знает: после его ждет вкусняшка или очередная мышка.

— Каждый раз возникает большой вопрос, откуда в этом относительно небольшом тельце столько пушистости? — удивляется Мария.

Малыш Шелби — до и после: как будто две разные собачки Источник: Читательница НГС











Барсук не в восторге от нового имиджа Источник: Анастасия Медведева











Это котик нашего корреспондента Анастасии Медведевой. Она рассказывает, что прибегла к услугам грумера из-за того, что Барсуку было жарко. На процедуре кот вел себя неприлично, шипел и злился.

— Обижался потом долго на меня. Но после стрижки стал активнее, шерсти дома было меньше. Правда после визита к грумеру у Барса перестала нормально расти шерсть — ему неправильно подобрали длину оставшихся волос (оставили 0,2 мм, а нужно было 0,5мм), шерстка стала куцая. Помогли дорогостоящие витамины. Постепенно шерсть пришла в норму, но к грумеру я больше кота не вожу, — поделилась печальным опытом Анастасия.

Красавица Ронда, турецкая ангора Источник: Читатель НГС











— Мой самый любимый друг, таких умных животных я ещё не встречал, — поделился с нами читатель НГС.

Маленькая принцесса Черри Источник: Читательница НГС











Только посмотрите, как похорошела малышка Черри после визита к парикмахеру!

Арчи уже взрослый пес — ему 8 лет Источник: Читательница НГС











Арчи тоже визит в салон красоты пошел на пользу — какой красавец, прям аристократ.

Мальчишка заметно преобразился Источник: Читательница НГС











— Его выкинули, мы подобрали, вылечили. Его первый груминг, разница между фото 8 дней. Воду обожает, мыться — не очень, — поделилась Ольга историей собаки.

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