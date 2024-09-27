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Животные Превращаются в меховые шары: манулы готовятся к зиме в Новосибирском зоопарке — милое видео

Превращаются в меховые шары: манулы готовятся к зиме в Новосибирском зоопарке — милое видео

А как вы готовитесь к морозам?

873
5 комментариев

Чем пушистее манул — тем он забавнее. Но не стоит забывать, что это грозный хищник!

Манулы Новосибирского зоопарка стали намного пушистее — животные активно готовятся к зиме и наращивают мех и жирок. Забавное видео с дикими котами сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

Всё лето манулы были в легкой шубке, а сейчас уже превращаются в меховые шары. Шерсть становится гуще и плотнее, появился подпушек, который защищает дикого кота. Такая шуба позволяет манулам переносить морозы до -50 градусов.

Смотрим на осенние прогулки диких котов.

В Новосибирском зоопарке манулятам в сентябре исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли, и из домика их выпустила мама.

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Комментарии
5
Гость
42 минуты
Ты шар хоть раз видела?
Гость
29 минут
мы тоже наращиваем мех и жир- в квартирах холодрыга
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