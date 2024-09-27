Превращаются в меховые шары: манулы готовятся к зиме в Новосибирском зоопарке — милое видео

Манулы Новосибирского зоопарка стали намного пушистее — животные активно готовятся к зиме и наращивают мех и жирок. Забавное видео с дикими котами сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.
Всё лето манулы были в легкой шубке, а сейчас уже превращаются в меховые шары. Шерсть становится гуще и плотнее, появился подпушек, который защищает дикого кота. Такая шуба позволяет манулам переносить морозы до -50 градусов.
Смотрим на осенние прогулки диких котов.
В Новосибирском зоопарке манулятам в сентябре исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли, и из домика их выпустила мама.