Превращаются в меховые шары: манулы готовятся к зиме в Новосибирском зоопарке — милое видео

Чем пушистее манул — тем он забавнее. Но не стоит забывать, что это грозный хищник! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Манулы Новосибирского зоопарка стали намного пушистее — животные активно готовятся к зиме и наращивают мех и жирок. Забавное видео с дикими котами сняла постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

Всё лето манулы были в легкой шубке, а сейчас уже превращаются в меховые шары. Шерсть становится гуще и плотнее, появился подпушек, который защищает дикого кота. Такая шуба позволяет манулам переносить морозы до -50 градусов.

Смотрим на осенние прогулки диких котов.

Источник: Анна Новикова / Vk.com