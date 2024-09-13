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Животные Манулятам полгода: смотрим, как подросли дикие котята, — милое осеннее видео

Манулятам полгода: смотрим, как подросли дикие котята, — милое осеннее видео

Теперь их труднее отличить от взрослых особей

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7 комментариев

Сейчас котята уже знают все манульи премудрости!

В Новосибирском зоопарке манулятам исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли и из домика их выпустила мама. Сейчас они уже выглядят почти как взрослые особи, хоть и немного меньше по размеру.

Осеннее видео с подросшими котятами снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Теперь манулята умеют всё: умываться, точить коготки, охотиться, нежиться на солнце. Овладели ли они навыком постановки лап на хвост, мы сможем увидеть только зимой, когда наступят морозы.

Манулята нежатся на солнце

Ранее манулята решили поспать на свежем воздухе. До этого они и устроили очень активные игры на свежем воздухе.

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Комментарии
7
Гость
13 сентября 2024, 08:23
с манулами все понятно, а что там с калогривым?
Гость
13 сентября 2024, 08:28
кошкама
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