Манулятам полгода: смотрим, как подросли дикие котята, — милое осеннее видео

В Новосибирском зоопарке манулятам исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли и из домика их выпустила мама. Сейчас они уже выглядят почти как взрослые особи, хоть и немного меньше по размеру.