Манулятам полгода: смотрим, как подросли дикие котята, — милое осеннее видео

В Новосибирском зоопарке манулятам исполнилось полгода. Они родились в апреле, но к посетителям вышли, конечно, только в мае, когда подросли и из домика их выпустила мама. Сейчас они уже выглядят почти как взрослые особи, хоть и немного меньше по размеру.
Осеннее видео с подросшими котятами снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Теперь манулята умеют всё: умываться, точить коготки, охотиться, нежиться на солнце. Овладели ли они навыком постановки лап на хвост, мы сможем увидеть только зимой, когда наступят морозы.
Ранее манулята решили поспать на свежем воздухе. До этого они и устроили очень активные игры на свежем воздухе.