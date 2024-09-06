Клубочек манулят: дикие коты устроили сиесту на свежем воздухе — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке манулята решили поспать на свежем воздухе. Милое видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. Диким котам не мешали ни разговоры посетителей, ни перекрикивания других животных.
Манулята, чтобы было теплее, решили свернуться клубочком и лечь друг на друга. Так дикие коты мирно дремали на глазах у гостей зоопарка. Трем манулятам точно было очень тепло и уютно вместе на подушке!
Ранее манулята решили воспользоваться солнечной погодой и устроили очень активные игры на свежем воздухе.
В середине августа диким котятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.