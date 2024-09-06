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Животные Клубочек манулят: дикие коты устроили сиесту на свежем воздухе — милое видео из Новосибирского зоопарка

Клубочек манулят: дикие коты устроили сиесту на свежем воздухе — милое видео из Новосибирского зоопарка

Вместе теплее!

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1 комментарий

На свежем воздухе и спится крепче

В Новосибирском зоопарке манулята решили поспать на свежем воздухе. Милое видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. Диким котам не мешали ни разговоры посетителей, ни перекрикивания других животных.

Манулята, чтобы было теплее, решили свернуться клубочком и лечь друг на друга. Так дикие коты мирно дремали на глазах у гостей зоопарка. Трем манулятам точно было очень тепло и уютно вместе на подушке!

На спящих манулят можно смотреть вечно!

Ранее манулята решили воспользоваться солнечной погодой и устроили очень активные игры на свежем воздухе.

В середине августа диким котятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.

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Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 09:03
где Норди, куда дели?
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