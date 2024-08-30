Провожают лето: манулята устроили игры в песке на солнце — забавное видео

Манулята уже почти не отличаются от взрослых особей Источник: Сергей Ильтяков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке манулята решили воспользоваться солнечной погодой и устроили игры на свежем воздухе.

Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

Один дикий котенок решил поточить коготки, пока другие бегали по вольеру. Еще один мануленок увлекся игрой с небольшой деревяшкой.

На их игры можно смотреть долго! Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Ранее манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег.

В середине августа диким котятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.