Провожают лето: манулята устроили игры в песке на солнце — забавное видео

В Новосибирском зоопарке манулята решили воспользоваться солнечной погодой и устроили игры на свежем воздухе.
Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.
Один дикий котенок решил поточить коготки, пока другие бегали по вольеру. Еще один мануленок увлекся игрой с небольшой деревяшкой.
Ранее манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег.
В середине августа диким котятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.
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