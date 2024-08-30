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Животные Провожают лето: манулята устроили игры в песке на солнце — забавное видео

Провожают лето: манулята устроили игры в песке на солнце — забавное видео

Животные очень активны

1 311
4 комментария

Манулята уже почти не отличаются от взрослых особей

В Новосибирском зоопарке манулята решили воспользоваться солнечной погодой и устроили игры на свежем воздухе.

Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

Один дикий котенок решил поточить коготки, пока другие бегали по вольеру. Еще один мануленок увлекся игрой с небольшой деревяшкой.

На их игры можно смотреть долго!

Ранее манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег.

В середине августа диким котятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.

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Комментарии
5
Гость
30 августа 2024, 08:25
варежки
Гость
30 августа 2024, 08:55
На польта, под рабочий кредит...
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