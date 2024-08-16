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Животные Манулятам четыре месяца: видео, как подросли дикие котята в Новосибирском зоопарке

Манулятам четыре месяца: видео, как подросли дикие котята в Новосибирском зоопарке

Они остаются такими же активными

2 677
11 комментариев
У манулят уже поменялся цвет глаз

В Новосибирском зоопарке манулята очень сильно выросли — им уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.

За это время дикие котята научились многому — лазить по деревьям, сетке вольера, ухаживать за собой и есть взрослую пищу. Они очень активны и любят поиграть.

Отдых манулят снял на видео постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

В Новосибирском зоопарке в этом году в апреле родились манулята. И зоологи не просто наблюдали за их ростом, специалисты также фиксировали важные параметры, такие как вес.

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Комментарии
11
Татьяна 53
16 августа 2024, 14:50
Это уже не котёночек, а хищник
Хозяин Круэллы
16 августа 2024, 13:45
ура манулята наконец-то. а то думал эта неделя не кончится никогда
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