Манулятам четыре месяца: видео, как подросли дикие котята в Новосибирском зоопарке

У манулят уже поменялся цвет глаз Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке манулята очень сильно выросли — им уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.

За это время дикие котята научились многому — лазить по деревьям, сетке вольера, ухаживать за собой и есть взрослую пищу. Они очень активны и любят поиграть.

Отдых манулят снял на видео постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В Новосибирском зоопарке в этом году в апреле родились манулята. И зоологи не просто наблюдали за их ростом, специалисты также фиксировали важные параметры, такие как вес.

