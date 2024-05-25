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Животные В Новосибирском зоопарке родились манулята — любуемся милыми пушистыми комочками

В Новосибирском зоопарке родились манулята — любуемся милыми пушистыми комочками

Предположительно, котята появились на свет месяц назад

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На видео попали четыре малыша

В Новосибирском зоопарке пополнение, у манула родились котята. Как сообщил источник НГС, малыши появились на свет около месяца назад, поэтому уже начали выходить из домика, и их заметили посетители.

— Точная дата рождения котят пока неизвестна, обычно манулята становятся смелее, когда им больше одного месяца, и в это время они начинают выходить из домика, — пояснил источник.

Судя по кадрам, в зоопарке родилось четыре новых манула. Все ли малыши попали в кадр или кто-то из них предпочел остаться в домике, станет известно позже.

В прошлом году котята родились у манула Евы. Только в начале июня посетители зоопарка смогли увидеть новых обитателей.

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