В Новосибирском зоопарке родились манулята — любуемся милыми пушистыми комочками

На видео попали четыре малыша Источник: Kivuli / YouTube











В Новосибирском зоопарке пополнение, у манула родились котята. Как сообщил источник НГС, малыши появились на свет около месяца назад, поэтому уже начали выходить из домика, и их заметили посетители.



— Точная дата рождения котят пока неизвестна, обычно манулята становятся смелее, когда им больше одного месяца, и в это время они начинают выходить из домика, — пояснил источник.

Источник: Kivuli / YouTube

Судя по кадрам, в зоопарке родилось четыре новых манула. Все ли малыши попали в кадр или кто-то из них предпочел остаться в домике, станет известно позже.

