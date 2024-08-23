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Животные Носятся со скоростью света и прыгают на сетку: как манулята встречают сотрудника зоопарка с едой — забавное видео

Носятся со скоростью света и прыгают на сетку: как манулята встречают сотрудника зоопарка с едой — забавное видео

Вот это скорость!

1 589
3 комментария

Посмотрите, какие они забавные!

В Новосибирском зоопарке манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег. Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

На видео попало, как уже подросшие манулята бегают с огромной скоростью по вольеру. В одном из углов они запрыгивали на ограждение и сетку, чтобы получше увидеть кипера.

В итоге те, кто смог урвать отличные мясные куски, не торопились делиться с собратьями. Смотрим забавное видео. Вы успеваете за ними?

Манулята были рады угощению

На прошлой неделе манулятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.

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Комментарии
3
Гость
23 августа 2024, 08:36
Я думал по заголовку что это про водителей на Немировича))))
Гость
23 августа 2024, 08:56
Такое количество статей про этих кошек-бесплатно?
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