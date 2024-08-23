Носятся со скоростью света и прыгают на сетку: как манулята встречают сотрудника зоопарка с едой — забавное видео

В Новосибирском зоопарке манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег. Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.
На видео попало, как уже подросшие манулята бегают с огромной скоростью по вольеру. В одном из углов они запрыгивали на ограждение и сетку, чтобы получше увидеть кипера.
В итоге те, кто смог урвать отличные мясные куски, не торопились делиться с собратьями. Смотрим забавное видео. Вы успеваете за ними?
На прошлой неделе манулятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.
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