Носятся со скоростью света и прыгают на сетку: как манулята встречают сотрудника зоопарка с едой — забавное видео

Посмотрите, какие они забавные! Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке манулята в ожидании кипера, сотрудника, который за ними ухаживает и кормит, устроили настоящий забег. Забавное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

На видео попало, как уже подросшие манулята бегают с огромной скоростью по вольеру. В одном из углов они запрыгивали на ограждение и сетку, чтобы получше увидеть кипера.

В итоге те, кто смог урвать отличные мясные куски, не торопились делиться с собратьями. Смотрим забавное видео. Вы успеваете за ними?

Манулята были рады угощению Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

На прошлой неделе манулятам уже исполнилось четыре месяца. По размерам они догоняют маму, а глаза поменяли цвет с голубого на желтый.