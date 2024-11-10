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Зима «Метели, местами сильная гололедица»: новосибирцы получили штормовое предупреждение от МЧС на 11 ноября

«Метели, местами сильная гололедица»: новосибирцы получили штормовое предупреждение от МЧС на 11 ноября

Ожидаются порывы ветра до 16–20 м/с

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Из-за ветра возможно падение деревьев и обрыв проводов

Погода в Новосибирской области не собирается налаживаться. По данным регионального МЧС, 11 ноября вновь ожидается ураганный ветер — возможны порывы до 20 м/с ночью и до 16 м/с днём.

— Ночью небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, местами отложения мокрого снега. В отдельных районах метели. На дорогах местами сильная гололедица, — предупреждают в МЧС.

В ведомстве напоминают, что и-за порывов ветра и осадков возможны обрывы линий связи и электропередачи.

— В сфере ЖКХ при порывах ветра возможно возникновение происшествий, связанных с падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, а также возможен риск травмирования людей на пешеходных коммуникациях населенных пунктов при сильной гололедице, — сообщают в региональном МЧС.

Ранее стало известно, в какие дни на следующей неделе в Новосибирске ожидаются снегопады.

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Блокирую их СМС.
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