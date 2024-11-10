НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, снег

ощущается как -11

8 м/c,

южн.

 740мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

Массовое ДТП у площади Калинина попало на видео

День гастрономического единства
Айтишница в погонах
Жить, сдавать, зарабатывать
Открыли мемориал вагнерам
Зимний дайджест моды
Лишилась части печени из-за диагноза
Народный рейтинг районов
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Осень Готовим лыжи и одеваемся теплее: на Новосибирск обрушится снегопад — прогноз погодных сервисов

Готовим лыжи и одеваемся теплее: на Новосибирск обрушится снегопад — прогноз погодных сервисов

Столбики термометров опустятся до -13 градусов

813
1 комментарий

В понедельник воздух прогреется до +1 градуса, но затем придут холода

С опозданием, но зима всё же пришла в Новосибирск. На предстоящей неделе в городе ожидаются сильные метели, которые продлятся до выходных. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и выяснила, что ожидает сибиряков на этой неделе.

Самым теплым днем окажется понедельник

По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в Новосибирске будет идти снег. Самым теплым днем недели станет понедельник, 11 ноября. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью ожидается -9 градусов.

Снегопады продлятся всего 4 дня

А вот сервис Rusmeteo.net сообщает, что снегопады продлятся всего 4 дня. Снежные осадки ожидаются в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Самым холодным днем семидневки станет среда

Сервис Gismeteo также прогнозирует снежные осадки на протяжении всей недели. Самым холодным днем семидневки станет среда, 13 ноября. Днем температура воздуха за окном составит -9 градусов, ночью ожидается до -13 градусов.

До Нового года осталось два месяца. Новосибирцы уже начинают планировать праздничную ночь и выходные. Поэтому НГС изучил прогнозы сервисов на новогоднюю ночь и весь декабрь.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Погода Снегопад Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
3 минуты
А куда на лыжах-то поедут?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,46

Vladimir,36

Ivan,45

Михаил,36

Aleks,36

Владимир,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление