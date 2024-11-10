Готовим лыжи и одеваемся теплее: на Новосибирск обрушится снегопад — прогноз погодных сервисов

В понедельник воздух прогреется до +1 градуса, но затем придут холода Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С опозданием, но зима всё же пришла в Новосибирск. На предстоящей неделе в городе ожидаются сильные метели, которые продлятся до выходных. Редакция НГС изучила данные погодных сервисов и выяснила, что ожидает сибиряков на этой неделе.

Самым теплым днем окажется понедельник Источник: «Яндекс.Погода»











По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в Новосибирске будет идти снег. Самым теплым днем недели станет понедельник, 11 ноября. Днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью ожидается -9 градусов.

Снегопады продлятся всего 4 дня Источник: Rusmeteo.net











А вот сервис Rusmeteo.net сообщает, что снегопады продлятся всего 4 дня. Снежные осадки ожидаются в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Самым холодным днем семидневки станет среда Источник: Gismeteo











Сервис Gismeteo также прогнозирует снежные осадки на протяжении всей недели. Самым холодным днем семидневки станет среда, 13 ноября. Днем температура воздуха за окном составит -9 градусов, ночью ожидается до -13 градусов.