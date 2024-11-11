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Город Массовое ДТП и открытие полосы Октябрьского моста: главные события в Новосибирске за 10 ноября

Массовое ДТП и открытие полосы Октябрьского моста: главные события в Новосибирске за 10 ноября

Пять самых интересных новостей

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3 комментария

День выдался богатым на события

Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. Некоторые из них становятся резонансными, другие же остаются незамеченными. Редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей за 10 ноября.

«Хотел выбить страйк»: массовое ДТП у площади Калинина в Новосибирске попало на видео

В Новосибирске днем 10 ноября произошло массовое ДТП на Красном проспекте. Водитель Subaru совершил столкновение с двумя автомобилями, попутно зацепив еще и белый седан Hyundai Solaris. Subaru не успел затормозить перед светофором и врезался во впередистоящие автомобили.

«На четверочку дотянул»: новосибирцы оценили районы города — эксперты ответили на народный рейтинг и составили свой

С ростом населения и развитием инфраструктуры арендаторы и покупатели жилья ищут не просто квадратные метры, а комфортные и безопасные уголки. Мы провели исследование, опираясь на оценки пользователей 2GIS и рекомендации риелторов, чтобы выделить самые привлекательные для горожан районы Новосибирска. Подробнее в нашем материале.

Домой без пробок: на Октябрьском мосту в Новосибирске открыли третью полосу в сторону правого берега

Утром 10 ноября на Октябрьском мосту отрыли третью полосу в сторону правого берега. Мост начали ремонтировать в мае 2022 года. Этим занималась подрядная организация «СпецТрансСтрой». С марта 2024 года на ремонт моста вышли два дополнительных подрядчика.

В Новосибирской области 169 несовершеннолетних девочек родили детей — сколько лет самым молодым мамам

В Новосибирской области с начала года родилось 21 050 детей. За 10 месяцев этого года 169 несовершеннолетних девочек стали мамами, сообщили НГС в региональном управлении ЗАГСа.

Злодеи улиц: выясняем, кто опаснее для новосибирцев, — крысы или голуби

Крысы и голуби — настоящая головная боль для крупных городов. Журналист НГС выяснила, какие обитатели дворов опаснее для человека с точки зрения распространения заболеваний и инфекций и стоит ли их приручать.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
3
Гость
1 час
Родилось то, родилось, а умерло на 10349 человек больше за 10 месяцев в НСО. Для наглядности - как будто обезлюдел райцентр Ордынское. (Статистика ЗАГС НСО)
Гость
8 минут
Не интересно! Мы, новосибирцы, видели, как издевались украинские "нелюди" над солдатами ! ( таких видео - очень много. Теперь хочу обратиться к вам "не людям" -уже скоро, будет вам намного хуже). Мы, новосибирцы, за то чтобы на киев постоянно летели ракеты.
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