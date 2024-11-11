Массовое ДТП и открытие полосы Октябрьского моста: главные события в Новосибирске за 10 ноября

День выдался богатым на события Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске происходят десятки событий. Некоторые из них становятся резонансными, другие же остаются незамеченными. Редакция НГС выбрала пять самых интересных новостей за 10 ноября.

«Хотел выбить страйк»: массовое ДТП у площади Калинина в Новосибирске попало на видео

В Новосибирске днем 10 ноября произошло массовое ДТП на Красном проспекте. Водитель Subaru совершил столкновение с двумя автомобилями, попутно зацепив еще и белый седан Hyundai Solaris. Subaru не успел затормозить перед светофором и врезался во впередистоящие автомобили.

«На четверочку дотянул»: новосибирцы оценили районы города — эксперты ответили на народный рейтинг и составили свой

С ростом населения и развитием инфраструктуры арендаторы и покупатели жилья ищут не просто квадратные метры, а комфортные и безопасные уголки. Мы провели исследование, опираясь на оценки пользователей 2GIS и рекомендации риелторов, чтобы выделить самые привлекательные для горожан районы Новосибирска. Подробнее в нашем материале.

Домой без пробок: на Октябрьском мосту в Новосибирске открыли третью полосу в сторону правого берега

Утром 10 ноября на Октябрьском мосту отрыли третью полосу в сторону правого берега. Мост начали ремонтировать в мае 2022 года. Этим занималась подрядная организация «СпецТрансСтрой». С марта 2024 года на ремонт моста вышли два дополнительных подрядчика.

В Новосибирской области 169 несовершеннолетних девочек родили детей — сколько лет самым молодым мамам

В Новосибирской области с начала года родилось 21 050 детей. За 10 месяцев этого года 169 несовершеннолетних девочек стали мамами, сообщили НГС в региональном управлении ЗАГСа.

Злодеи улиц: выясняем, кто опаснее для новосибирцев, — крысы или голуби