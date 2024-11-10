«На четвёрочку дотянул»: новосибирцы оценили районы города — эксперты ответили на народный рейтинг и составили свой

Для многих выбор района для жизни — это не просто удачное совпадение, а результат тщательного анализа и понимания рынка недвижимости. С ростом населения и развитием инфраструктуры арендаторы и покупатели жилья ищут не просто квадратные метры, а комфортные и безопасные уголки. Мы провели исследование, опираясь на оценки пользователей 2GIS и рекомендации риелторов, чтобы выделить самые привлекательные для горожан районы Новосибирска. Подробнее — в материале НГС.
Лидеры — Железнодорожный, Заельцовский и Центральный
По данным онлайн-сервиса 2GIS, рейтинг районов Новосибирска по оценкам пользователей выглядит следующим образом:
На первом месте — Железнодорожный район, который получил 4,6 балла из 5. Люди хвалят его за удачное расположение, развитую инфраструктуру и обилие зеленых зон.
— Как по мне, это самый удобный район для жизни, — комментирует Мария Соловьёва.
— Я тут живу, и мне все нравится. Удобно добираться отсюда в любую точку города, все что нужно для жизни есть. Маленький, да удаленький. Тихий, спокойный, удобный, — описывает район пользователь с ником Belli Zard.
Заельцовский район с оценкой 4,3 балла занимает вторую строчку. Новосибирцы в комментариях отмечают, что район укомплектован всеми необходимыми для жизни магазинами, а также имеет хорошую транспортную доступность и близость к центру города.
— Самый лучший район в Новосибирске. Так много парков, скверов, чего стоит один зоопарк. Просто сказка! Для комфортной и спокойной жизни в городе, — пишет в отзывах Виктория Павловна.
— Самый красивый район — Сосновый бор, Дачное шоссе, Заельцовский парк. Свежий воздух, — поддерживает новосибирец Владислав.
Центральный район с 4 баллами — это сердце Новосибирска. Как отмечают горожане в отзывах, здесь сосредоточены основные культурные и деловые центры. Из минусов здесь выделяют отсутствие достаточного количества супермаркетов и постоянный шум — это всё-таки центр крупного мегаполиса.
— Самый насыщенный и крутой район, — уверен Юрий Уткин.
— Обожаем центр, всегда тут движ какой-то, — утверждает Ирина Подорожная.
— Много шума и пыли, — заметил при этом Сергей Ковалёв.
Нормальные районы со своими минусами: Первомайский, Советский, Октябрьский, Калининский
Первомайский район имеет более чем достойную оценку — 3,9 балла. Новосибирцы в комментариях описывают его как спокойное место с зелеными улицами и развитой социальной инфраструктурой. Несмотря на то, что район отдален от центра, здесь достаточно удобно и комфортно, что делает его привлекательным для семейной жизни. Тем не менее многие жители отмечают, что есть проблемы с пробками и общественным транспортом.
— Автобусы очень редко ходят, и ещё можно добавить какой-нибудь концертный зал, но в целом всё нормально — на четвёрочку дотянул, — поделился мнением Артём Киселев.
— Тихий, много леса, природы. Минусы — это выезд с района, в частности, Матвеевский переезд и отсутствие развлекательной части, — пишет olchik ink.
Советский район выделяется своей многообразной архитектурой и развитой инфраструктурой — горожане оценили его на 3,7 балла. Они отмечают доступность образовательных учреждений и хорошую транспортную развязку, но критика, конечно, тоже присутствует.
— Хорош только из-за Верхней зоны, Обского и НГУ. Но ветхий жилой фонд, микрорайон Щ и «Шлюз» — очень некрасивые районы все-таки, — считает пользователь Alex Alex.
Октябрьский и Калининский районы получили одинаковые оценки жителей — 3,6 балла. Октябрьский район выделяется разнообразием жилых комплексов и спокойной атмосферой, но новосибирцы массово жалуются на пробки.
— Из минусов — пробки вечные, мало досуга. Но в целом хороший район, — отмечает один из комментаторов.
Калининский район, в свою очередь, предлагает множество учебных заведений и уютные дворы, но при этом у жителей много жалоб на инфраструктуру, пробки и транспорт.
— Хороший район, основная проблема — это пробки, — говорит Алексей.
— Сам по себе район очень уютный и красивый. Но ситуация с пробками просто жуткая. Чтобы уехать на работу к 9 в центр, нужно до 7 утра сесть в автобус либо на машине стоять колом в пробке часа полтора минимум, — негодует Наталья Мак.
«Хотите прокачать навыки рукопашного боя — вам сюда»: Дзержинский, Кировский и Ленинский
Самые низкие оценки у жителей получили Дзержинский и Кировский районы — оба с оценкой 3,5 балла, а также Ленинский район, который оценили на 3,4 балла. И если в Дзержинском районе в основном жалуются на инфраструктуру и грязные улицы, в левобережье — практически на всё, вплоть до местного контингента и постоянных пробок. Особенно это касается Ленинского района.
— Левый берег — это ужасный контингент. И дороги все в ямах, — пишет Александр А.
— Убогость невероятная просто, с соответствующим контингентом, — соглашается Anna St.
— Хотите прокачать навыки рукопашного боя — вам точно сюда, — шутит Anton Apolozov.
Есть и те, кто любит Ленинский район со всеми его проблемами:
— Родной город, район. Не идеально, конечно. Но родной и дорогой сердцу, — пишет Светлана.
— Если привести в порядок дороги с тротуарами и устранить проблему с мусором, то вполне нормальный спальный район выйдет, — поддерживает Михаил Александрович.
«Хочу жить во „Флотилии“, но могу только на окраине»
Один из участников рынка недвижимости заметил, что составить рейтинг «лучших» районов очень сложно, так как люди не всегда могут выбирать, где они хотят жить.
— Мы понимаем, какие районы лучше, а какие хуже — здесь основную роль играют цены на недвижимость. Условно я хочу жить во «Флотилии», но могу позволить себе только окраину левого берега. Всё зависит от финансов и предпочтений клиента, — объяснил он.
Собеседник НГС при этом подчеркнул, что, по его наблюдениям, чаще люди сегодня покупают и снимают квартиры на левом берегу — в Ленинском и Кировском районах, а также на окраинах правобережья — в Родниках, Плющихинском жилмассиве. Сложнее и дольше всего продаются квартиры в центре Новосибирска и вблизи метро «Октябрьская».
— Большинство людей просто покупают там, где дешевле. Для них главное, чтобы была крыша над головой, а не то, где она находится, — заключил риелтор.
Не согласился с коллегой специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко. В его практике люди чаще выбирают жилье в Заельцовском районе и в остальных частях Центрального округа.
— Все хотят жить именно на правом берегу. Так и говорят: «Левый берег нам не предлагайте». Самый популярный район — Заельцовский, на последнем месте — Кировский, — отметил Роман Петренко.
Кроме Центрального округа, покупатели жилья обращают внимание на Октябрьский район (в особенности на дома возле ГПНТБ и НГПУ), микрорайоном Родники в Калининском районе, затем Ленинским районом, Первомайским (в частности, «Весенним») и Кировским.
Советский Роман Петренко предложил рассматривать отдельно, назвав его «районом для знающих».
— Это район, в том числе, для любителей экологии, но он подойдет не всем. Только один из десяти клиентов скажет: «Я хочу жить в Советском районе», — заявил специалист.
Роман Петренко при этом объяснил, что, составляя рейтинг районов, имеет в виду вторичное жилье. С новостройками всё иначе.
— Если мы говорим о новостройках, например, в Центральном округе и возле ГПНТБ, то там дорого. Если это «вторичка», то цены примерно такие же, как и в других районах, — заключил риелтор.
В прошлом году мэрия Новосибирска назвала лучшие районы, и топ-3 от чиновников с народным не совпадает. А весной горожане рассказали, в какие микрорайоны Новосибирска ни за что не переедут.