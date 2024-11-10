«На четвёрочку дотянул»: новосибирцы оценили районы города — эксперты ответили на народный рейтинг и составили свой

Претензий у новосибирцев к некоторым районам очень много: контингент, постоянные пробки, плохая инфраструктура Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Для многих выбор района для жизни — это не просто удачное совпадение, а результат тщательного анализа и понимания рынка недвижимости. С ростом населения и развитием инфраструктуры арендаторы и покупатели жилья ищут не просто квадратные метры, а комфортные и безопасные уголки. Мы провели исследование, опираясь на оценки пользователей 2GIS и рекомендации риелторов, чтобы выделить самые привлекательные для горожан районы Новосибирска. Подробнее — в материале НГС.

Лидеры — Железнодорожный, Заельцовский и Центральный

По данным онлайн-сервиса 2GIS, рейтинг районов Новосибирска по оценкам пользователей выглядит следующим образом:

Самые крепкие позиции у Железнодорожного района Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











На первом месте — Железнодорожный район, который получил 4,6 балла из 5. Люди хвалят его за удачное расположение, развитую инфраструктуру и обилие зеленых зон.

— Как по мне, это самый удобный район для жизни, — комментирует Мария Соловьёва.

— Я тут живу, и мне все нравится. Удобно добираться отсюда в любую точку города, все что нужно для жизни есть. Маленький, да удаленький. Тихий, спокойный, удобный, — описывает район пользователь с ником Belli Zard.

Заельцовский район с оценкой 4,3 балла занимает вторую строчку. Новосибирцы в комментариях отмечают, что район укомплектован всеми необходимыми для жизни магазинами, а также имеет хорошую транспортную доступность и близость к центру города.

— Самый лучший район в Новосибирске. Так много парков, скверов, чего стоит один зоопарк. Просто сказка! Для комфортной и спокойной жизни в городе, — пишет в отзывах Виктория Павловна.

— Самый красивый район — Сосновый бор, Дачное шоссе, Заельцовский парк. Свежий воздух, — поддерживает новосибирец Владислав.

Центральный район с 4 баллами — это сердце Новосибирска. Как отмечают горожане в отзывах, здесь сосредоточены основные культурные и деловые центры. Из минусов здесь выделяют отсутствие достаточного количества супермаркетов и постоянный шум — это всё-таки центр крупного мегаполиса.

— Самый насыщенный и крутой район, — уверен Юрий Уткин.

— Обожаем центр, всегда тут движ какой-то, — утверждает Ирина Подорожная.

— Много шума и пыли, — заметил при этом Сергей Ковалёв.

Нормальные районы со своими минусами: Первомайский, Советский, Октябрьский, Калининский

Первомайский район имеет более чем достойную оценку — 3,9 балла. Новосибирцы в комментариях описывают его как спокойное место с зелеными улицами и развитой социальной инфраструктурой. Несмотря на то, что район отдален от центра, здесь достаточно удобно и комфортно, что делает его привлекательным для семейной жизни. Тем не менее многие жители отмечают, что есть проблемы с пробками и общественным транспортом.

— Автобусы очень редко ходят, и ещё можно добавить какой-нибудь концертный зал, но в целом всё нормально — на четвёрочку дотянул, — поделился мнением Артём Киселев.

— Тихий, много леса, природы. Минусы — это выезд с района, в частности, Матвеевский переезд и отсутствие развлекательной части, — пишет olchik ink.

Советский район выделяется своей многообразной архитектурой и развитой инфраструктурой — горожане оценили его на 3,7 балла. Они отмечают доступность образовательных учреждений и хорошую транспортную развязку, но критика, конечно, тоже присутствует.

— Хорош только из-за Верхней зоны, Обского и НГУ. Но ветхий жилой фонд, микрорайон Щ и «Шлюз» — очень некрасивые районы все-таки, — считает пользователь Alex Alex.

Октябрьский и Калининский районы получили одинаковые оценки жителей — 3,6 балла. Октябрьский район выделяется разнообразием жилых комплексов и спокойной атмосферой, но новосибирцы массово жалуются на пробки.

— Из минусов — пробки вечные, мало досуга. Но в целом хороший район, — отмечает один из комментаторов.

Калининский район, в свою очередь, предлагает множество учебных заведений и уютные дворы, но при этом у жителей много жалоб на инфраструктуру, пробки и транспорт.

— Хороший район, основная проблема — это пробки, — говорит Алексей.

— Сам по себе район очень уютный и красивый. Но ситуация с пробками просто жуткая. Чтобы уехать на работу к 9 в центр, нужно до 7 утра сесть в автобус либо на машине стоять колом в пробке часа полтора минимум, — негодует Наталья Мак.

«Хотите прокачать навыки рукопашного боя — вам сюда»: Дзержинский, Кировский и Ленинский

Многие новосибирцы знают о проблемах левого берега, но всё равно с любовью отзываются о своих районах Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Самые низкие оценки у жителей получили Дзержинский и Кировский районы — оба с оценкой 3,5 балла, а также Ленинский район, который оценили на 3,4 балла. И если в Дзержинском районе в основном жалуются на инфраструктуру и грязные улицы, в левобережье — практически на всё, вплоть до местного контингента и постоянных пробок. Особенно это касается Ленинского района.

— Левый берег — это ужасный контингент. И дороги все в ямах, — пишет Александр А.

— Убогость невероятная просто, с соответствующим контингентом, — соглашается Anna St.

— Хотите прокачать навыки рукопашного боя — вам точно сюда, — шутит Anton Apolozov.

Есть и те, кто любит Ленинский район со всеми его проблемами:

— Родной город, район. Не идеально, конечно. Но родной и дорогой сердцу, — пишет Светлана.

— Если привести в порядок дороги с тротуарами и устранить проблему с мусором, то вполне нормальный спальный район выйдет, — поддерживает Михаил Александрович.

«Хочу жить во „Флотилии“, но могу только на окраине»

Специалисты отмечают, что желания новосибирцев иногда идут вразрез с их финансовыми возможностями Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Один из участников рынка недвижимости заметил, что составить рейтинг «лучших» районов очень сложно, так как люди не всегда могут выбирать, где они хотят жить.

— Мы понимаем, какие районы лучше, а какие хуже — здесь основную роль играют цены на недвижимость. Условно я хочу жить во «Флотилии», но могу позволить себе только окраину левого берега. Всё зависит от финансов и предпочтений клиента, — объяснил он.

Собеседник НГС при этом подчеркнул, что, по его наблюдениям, чаще люди сегодня покупают и снимают квартиры на левом берегу — в Ленинском и Кировском районах, а также на окраинах правобережья — в Родниках, Плющихинском жилмассиве. Сложнее и дольше всего продаются квартиры в центре Новосибирска и вблизи метро «Октябрьская».

— Большинство людей просто покупают там, где дешевле. Для них главное, чтобы была крыша над головой, а не то, где она находится, — заключил риелтор.

Не согласился с коллегой специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко. В его практике люди чаще выбирают жилье в Заельцовском районе и в остальных частях Центрального округа.

— Все хотят жить именно на правом берегу. Так и говорят: «Левый берег нам не предлагайте». Самый популярный район — Заельцовский, на последнем месте — Кировский, — отметил Роман Петренко.

Кроме Центрального округа, покупатели жилья обращают внимание на Октябрьский район (в особенности на дома возле ГПНТБ и НГПУ), микрорайоном Родники в Калининском районе, затем Ленинским районом, Первомайским (в частности, «Весенним») и Кировским.

Советский Роман Петренко предложил рассматривать отдельно, назвав его «районом для знающих».

— Это район, в том числе, для любителей экологии, но он подойдет не всем. Только один из десяти клиентов скажет: «Я хочу жить в Советском районе», — заявил специалист.

Роман Петренко при этом объяснил, что, составляя рейтинг районов, имеет в виду вторичное жилье. С новостройками всё иначе.

— Если мы говорим о новостройках, например, в Центральном округе и возле ГПНТБ, то там дорого. Если это «вторичка», то цены примерно такие же, как и в других районах, — заключил риелтор.