Злодеи улиц: выясняем, кто опаснее для новосибирцев, — крысы или голуби

Крыс обычно боятся, а вот голубей многие даже прикармливают Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Крысы и голуби — настоящая головная боль для крупных городов. И если крысы чаще всего вызывают страх и брегливость, то с голубями все сложнее — многие люди прикармливают их и даже трогают. Журналист НГС попыталась выяснить, пернатые или хвостатые обитатели дворов опаснее для человека с точки зрения распространения заболеваний и инфекций, и стоит ли их приручать. Разобраться в ситуации помогли эксперты.

Общие черты

Прежде, чем вы начнете читать статью, предлагаем вам принять участие в опросе и выбрать, кто опаснее для человека — крысы или голуби. Многие потом очень удивятся.

Кто опаснее? Крысы Голуби И те, и другие

Жители Новосибирска в последнее время замечают во дворах города слишком много крыс. НГС регулярно пишет о бесчетном количестве грызунов то в одном, то в другом районах мегаполиса. Вместе с тем, в городе хватает и голубей, которых, кажется, с каждым годом становится только больше. И если с крысами все понятно — их боятся и избегают, то с голубями ситуация сложнее. Противники этих птиц называют их «летающими крысами» и призывают других людей не подкармливать вредителей. А некоторые горожане, наоборот, умудряются угощать их, в том числе с рук, и даже разрешают делать это своим детям. Особенно таким грешат сердобольные бабушки.

Тем временем, и крысы, и голуби давно приучились жить вблизи человека, находить кров и пропитание. Селятся на чердаках и в подвалах, едят на помойках, а в последнее время, рассуждают новосибирцы, стали слишком уж смелыми. Например, крысы все чаще не прячутся от прохожих, когда те их заметят, а с любопытством разглядывают и невозмутимо продолжают разгуливать по дворам и улицам.

Голуби тоже не отстают. Горожане стали чаще жаловаться, что стаи птиц буквально налетают на людей и чуть ли не садятся на головы.

— Крысы, мыши и голуби — обитатели, относящиеся к группе синантропных. Это животные, которые живут рядом с человеком, в его доме или в непосредственной близости. Они локально находятся на определенной территории. В зависимости от количества этих синантропных животных и птиц, возможно очень сильное напряжение эпизоотической (связанной с болезнями животных) и эпидемиологической (болезни людей) ситуаций, — отметил руководитель Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Чем опасны крысы

Как отметил Юрий Шмидт, крысы — уникальные животные с точки зрения выживаемости в окружающей среде и приспосабливаемости к ней, с точки зрения активности размножения и других моментов, которые угрожают людям и животным, которых разводят для получения молока, мяса, шерсти, яиц и т. д.

— Инфекций, которые грызуны передают человеку, очень много. Это чума, туляремия, паратиф, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, опасная геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Также крысы могут заразить смертельно опасным заболеванием — бешенством, — предупреждает Юрий Шмидт.

Кроме того, грызуны распространяют много гельминтных заболеваний или паразитозов. Например, трихинеллёз и аскаридоз. К инфекционным заболеваниям, которые могут передаваться через грызунов человеку, относятся холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез и очень много других, в том числе грибковых. В частности, микроспория и стригущий лишай.

Крысы в последнее время почти не боятся людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Возбудители инфекции выделяются вместе с экскрементами животных. Таким образом, грызуны очень часто заражают пищевые и кормовые продукты, воду и все, что находится в окружающей среде, — говорит Юрий Шмидт.

Кроме того, отметил эксперт, крысы порой ведут себя агрессивно.

— Они защищают свою территорию, агрессивно нападают на своих конкурентов, и это один из возможных источников заражения человека и животных. По сути это дикий зверь, который поддерживает свою популяцию, в том числе и очень агрессивным поведением. А в условиях города они очень часто привыкают к человеку и внешним раздражителям, поэтому никак на них не реагируют или ведут себя крайне агрессивно. Это серьезная опасность для людей, — заключил руководитель Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения.

Чем опасны голуби

Голуби могут заразить как человека, так и другую птицу одним из самых тяжелых видов заболевания – орнитозом. Его второе название – птичий хламидиоз.

— Это очень тяжелая форма заболевания, болезнь респираторной системы. С другой стороны, голуби — разносчики высокопатогенного гриппа птиц. Это тоже неприятное для человека заболевание. Основной вред и урон оно наносит крупным птицеводческим предприятиям. Это большая проблема в птицеводческой отрасли, так как заболевание карантинное. Если происходит заражение, нужно уничтожать все поголовье птиц, что ведет к внушительным экономическим потерям, — отметил спикер.

Голубей любят подкармливать сердобольные бабушки Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











На сайте Центра гигеинческого образования населения Роспотребнадзора указано, что голуби могут также заразить сальмонеллезом, токсоплазмозом, туляремией, псевдотуберкулезом. Кроме того, они – переносчики паразитов. Например, клопов, блох, различных жуков и клещей.

Кто победил?

Путем нешуточного подсчета из списка заболеваний, которые распространяют крысы и голуби, можно понять: грызуны все же опаснее. Мало того, что они носители куда большего количества заразы, так еще напасть могут.

Голуби явно проигрывают эту битву крысам Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Виноваты люди

Юрий Шмидт отметил, что размножаются синантропные животные и птицы по вине людей — чем больше неконтролируемых свалок и нарушения условий складирования ТБО, тем лучше крысы и голуби плодятся.

Новосибирский биолог Алексей Яновский также назвал причины, почему в последнее время и голуби, и крысы стали более смелыми и меньше боятся людей.

– Среди людей преобладают те, кто безразличен к голубям и даже те, кто бросает им корм, вот птицы и утратили страх. Боязливые остаются без корма и хуже размножаются. Это естественный отбор по Дарвину. Выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные к обитанию в существующих условиях особи и группы особей, – отметил ученый.

Крысы, по словам ученого, чаще ведут сумеречный и скрытный образ жизни, селятся в подвалах жилых домов и в норах под полом складских комплексов. При этом они очень умные животные и легко приспосабливаются к новым условиям.

— Крысы наглеют там, где с ними не борются должным образом. Они ведь интеллектуалы среди животных, живущих рядом с людьми, и быстро оценивают обстановку на предмет угроз для себя. Даже ядохимикатами с ними трудно бороться — новый для себя корм с непонятным запахом они сначала аккуратно пробуют и не станут его есть, если почувствуют недомогание, — заключил биолог.

Решать проблему распространения заболеваний грызунами и голубями можно только с помощью трех проверенных способов: дезинсекции (обработка территорий против бактериальных инфекций), дезинфекции (обработка против летающих насекомых) и дератизации (обработка против грызунов).

Эксперт-орнитолог ООО «Сибирский экологический центр» Елена Шнайдер добавила, что уменьшать популяции крыс и голубей в городе помогают дикие хищные птицы, которых в последнее время становится все больше.

— Они прилетают из дикой природы, чтобы контролировать численность голубей и городских грызунов. Если будем их любить и не будем беспокоить, они окажут нам услугу. При этом, хищные птицы не восприимчивы к заболеваниям, которые распространяют эти животные и птицы, — заключила эксперт.