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Животные Злодеи улиц: выясняем, кто опаснее для новосибирцев, — крысы или голуби

Злодеи улиц: выясняем, кто опаснее для новосибирцев, — крысы или голуби

Обитатели помоек в Новосибирске сошлись в батле на вредность

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22 комментария

Крыс обычно боятся, а вот голубей многие даже прикармливают

Крысы и голуби — настоящая головная боль для крупных городов. И если крысы чаще всего вызывают страх и брегливость, то с голубями все сложнее — многие люди прикармливают их и даже трогают. Журналист НГС попыталась выяснить, пернатые или хвостатые обитатели дворов опаснее для человека с точки зрения распространения заболеваний и инфекций, и стоит ли их приручать. Разобраться в ситуации помогли эксперты.

Общие черты

Прежде, чем вы начнете читать статью, предлагаем вам принять участие в опросе и выбрать, кто опаснее для человека — крысы или голуби. Многие потом очень удивятся.

Кто опаснее?

Крысы
Голуби
И те, и другие

Жители Новосибирска в последнее время замечают во дворах города слишком много крыс. НГС регулярно пишет о бесчетном количестве грызунов то в одном, то в другом районах мегаполиса. Вместе с тем, в городе хватает и голубей, которых, кажется, с каждым годом становится только больше. И если с крысами все понятно — их боятся и избегают, то с голубями ситуация сложнее. Противники этих птиц называют их «летающими крысами» и призывают других людей не подкармливать вредителей. А некоторые горожане, наоборот, умудряются угощать их, в том числе с рук, и даже разрешают делать это своим детям. Особенно таким грешат сердобольные бабушки.

Тем временем, и крысы, и голуби давно приучились жить вблизи человека, находить кров и пропитание. Селятся на чердаках и в подвалах, едят на помойках, а в последнее время, рассуждают новосибирцы, стали слишком уж смелыми. Например, крысы все чаще не прячутся от прохожих, когда те их заметят, а с любопытством разглядывают и невозмутимо продолжают разгуливать по дворам и улицам.

Голуби тоже не отстают. Горожане стали чаще жаловаться, что стаи птиц буквально налетают на людей и чуть ли не садятся на головы.

— Крысы, мыши и голуби — обитатели, относящиеся к группе синантропных. Это животные, которые живут рядом с человеком, в его доме или в непосредственной близости. Они локально находятся на определенной территории. В зависимости от количества этих синантропных животных и птиц, возможно очень сильное напряжение эпизоотической (связанной с болезнями животных) и эпидемиологической (болезни людей) ситуаций, — отметил руководитель Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

Чем опасны крысы

Как отметил Юрий Шмидт, крысы — уникальные животные с точки зрения выживаемости в окружающей среде и приспосабливаемости к ней, с точки зрения активности размножения и других моментов, которые угрожают людям и животным, которых разводят для получения молока, мяса, шерсти, яиц и т. д.

— Инфекций, которые грызуны передают человеку, очень много. Это чума, туляремия, паратиф, брюшной тиф, острые гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, опасная геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Также крысы могут заразить смертельно опасным заболеванием — бешенством, — предупреждает Юрий Шмидт.

Кроме того, грызуны распространяют много гельминтных заболеваний или паразитозов. Например, трихинеллёз и аскаридоз. К инфекционным заболеваниям, которые могут передаваться через грызунов человеку, относятся холера, дизентерия, туберкулез, псевдотуберкулез и очень много других, в том числе грибковых. В частности, микроспория и стригущий лишай.

Крысы в последнее время почти не боятся людей

— Возбудители инфекции выделяются вместе с экскрементами животных. Таким образом, грызуны очень часто заражают пищевые и кормовые продукты, воду и все, что находится в окружающей среде, — говорит Юрий Шмидт.

Кроме того, отметил эксперт, крысы порой ведут себя агрессивно.

— Они защищают свою территорию, агрессивно нападают на своих конкурентов, и это один из возможных источников заражения человека и животных. По сути это дикий зверь, который поддерживает свою популяцию, в том числе и очень агрессивным поведением. А в условиях города они очень часто привыкают к человеку и внешним раздражителям, поэтому никак на них не реагируют или ведут себя крайне агрессивно. Это серьезная опасность для людей, — заключил руководитель Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения.

Чем опасны голуби

Голуби могут заразить как человека, так и другую птицу одним из самых тяжелых видов заболевания – орнитозом. Его второе название – птичий хламидиоз.

— Это очень тяжелая форма заболевания, болезнь респираторной системы. С другой стороны, голуби — разносчики высокопатогенного гриппа птиц. Это тоже неприятное для человека заболевание. Основной вред и урон оно наносит крупным птицеводческим предприятиям. Это большая проблема в птицеводческой отрасли, так как заболевание карантинное. Если происходит заражение, нужно уничтожать все поголовье птиц, что ведет к внушительным экономическим потерям, — отметил спикер.

Голубей любят подкармливать сердобольные бабушки

На сайте Центра гигеинческого образования населения Роспотребнадзора указано, что голуби могут также заразить сальмонеллезом, токсоплазмозом, туляремией, псевдотуберкулезом. Кроме того, они – переносчики паразитов. Например, клопов, блох, различных жуков и клещей.

Кто победил?

Путем нешуточного подсчета из списка заболеваний, которые распространяют крысы и голуби, можно понять: грызуны все же опаснее. Мало того, что они носители куда большего количества заразы, так еще напасть могут.

Голуби явно проигрывают эту битву крысам

Виноваты люди

Юрий Шмидт отметил, что размножаются синантропные животные и птицы по вине людей — чем больше неконтролируемых свалок и нарушения условий складирования ТБО, тем лучше крысы и голуби плодятся.

Новосибирский биолог Алексей Яновский также назвал причины, почему в последнее время и голуби, и крысы стали более смелыми и меньше боятся людей.

– Среди людей преобладают те, кто безразличен к голубям и даже те, кто бросает им корм, вот птицы и утратили страх. Боязливые остаются без корма и хуже размножаются. Это естественный отбор по Дарвину. Выживают и оставляют потомство наиболее приспособленные к обитанию в существующих условиях особи и группы особей, – отметил ученый.

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Крысы, по словам ученого, чаще ведут сумеречный и скрытный образ жизни, селятся в подвалах жилых домов и в норах под полом складских комплексов. При этом они очень умные животные и легко приспосабливаются к новым условиям.

— Крысы наглеют там, где с ними не борются должным образом. Они ведь интеллектуалы среди животных, живущих рядом с людьми, и быстро оценивают обстановку на предмет угроз для себя. Даже ядохимикатами с ними трудно бороться — новый для себя корм с непонятным запахом они сначала аккуратно пробуют и не станут его есть, если почувствуют недомогание, — заключил биолог.

Решать проблему распространения заболеваний грызунами и голубями можно только с помощью трех проверенных способов: дезинсекции (обработка территорий против бактериальных инфекций), дезинфекции (обработка против летающих насекомых) и дератизации (обработка против грызунов).

Эксперт-орнитолог ООО «Сибирский экологический центр» Елена Шнайдер добавила, что уменьшать популяции крыс и голубей в городе помогают дикие хищные птицы, которых в последнее время становится все больше.

— Они прилетают из дикой природы, чтобы контролировать численность голубей и городских грызунов. Если будем их любить и не будем беспокоить, они окажут нам услугу. При этом, хищные птицы не восприимчивы к заболеваниям, которые распространяют эти животные и птицы, — заключила эксперт.

Ранее НГС писал о том, справедливо ли, что голубей называют «летающими крысами». Каких птиц надо бояться, объяснил орнитолог.

ПО ТЕМЕ
Крысы Голуби Болезни Инфекции
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Комментарии
24
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2 минуты
Как скажите
Домовёнок Кузя
24 минуты
"Злодеи улиц: выясняем, кто опаснее для новосибирцев, — крысы или голуби" Опаснее для новосибирцев — люди!
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