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Массовое ДТП у площади Калинина попало на видео

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Происшествия «Хотел выбить страйк»: массовое ДТП у площади Калинина в Новосибирске попало на видео

«Хотел выбить страйк»: массовое ДТП у площади Калинина в Новосибирске попало на видео

Водитель Subaru протаранил три автомобиля

5 798
32 комментария

О пострадавших ничего не известно

В Новосибирске днем 10 октября произошло массовое ДТП на Красном проспекте. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Водитель Subaru совершил столкновение с двумя автомобилями, попутно зацепив еще и белый седан Hyundai Solaris, — говорится в посте.

Судя по кадрам, авария произошла на Красном проспекте рядом с площадью Калинина. На видео водитель Subaru не успел затормозить перед светофором и врезался во впередистоящие автомобили.

— Хотел выбить страйк, видимо, — прокомментировал видео пользователь под ником О.

— Видимо, на летней резине гоняет, — написал Александр.

— Непонятно, куда летит, на дорогах и так гололед, — написал Виктор.

Ранее в Новосибирске трамвай въехал в легковушку на Гусинобродском шоссе. На участке образовалась пробка.

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Комментарии
32
lion2004
1 час
Сказочный д🤬б. 🤦‍♂️
Butch
1 час
Корреспондент Павел, проснись, уже ноябрь))
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