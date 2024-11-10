«Хотел выбить страйк»: массовое ДТП у площади Калинина в Новосибирске попало на видео

В Новосибирске днем 10 октября произошло массовое ДТП на Красном проспекте. Кадры с места аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Водитель Subaru совершил столкновение с двумя автомобилями, попутно зацепив еще и белый седан Hyundai Solaris, — говорится в посте.
Судя по кадрам, авария произошла на Красном проспекте рядом с площадью Калинина. На видео водитель Subaru не успел затормозить перед светофором и врезался во впередистоящие автомобили.
— Хотел выбить страйк, видимо, — прокомментировал видео пользователь под ником О.
— Видимо, на летней резине гоняет, — написал Александр.
— Непонятно, куда летит, на дорогах и так гололед, — написал Виктор.
Ранее в Новосибирске трамвай въехал в легковушку на Гусинобродском шоссе. На участке образовалась пробка.