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Семья В Новосибирской области 169 несовершеннолетних девочек родили детей — сколько лет самым молодым мамам

В Новосибирской области 169 несовершеннолетних девочек родили детей — сколько лет самым молодым мамам

С начала года в регионе родилось 21 050 детей

3 161
53 комментария

Больше всего родило девочек в возрасте 16–17 лет

В Новосибирской области с начала года родилось 21 050 детей. Как сообщили НГС в региональном управлении ЗАГСа, за 10 месяцев этого года 169 несовершеннолетних девочек стали мамами.

— Зарегистрировано 15 актов о рождении детей у несовершеннолетних матерей в возрасте 14–15 лет и составлено 154 акта по рождению детей у девушек в возрасте 16–17 лет, — пояснили в ЗАГСе.

При этом с начала года четыре женщины в возрасте старше 50 лет родили детей.

Ранее в управлении по делам ЗАГС рассказали, какие необычные имена дали детям жители Новосибирской области в октябре.

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ЗАГС Рождение детей Новосибирск
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Комментарии
53
Zemb
2 часа
и сколько папашек присело по позорной статье? или все по обоюдному согласию и приказу?
Юккa
1 час
Такие молодые девчонки рожали всегда, даже у меня в классе такие были. Это в основном недалёкие девочки, у которых гормоны ушли вперёд разума. Ничего хорошего в этом нет, всегда жалко было таких, все ещё молодые, веселые, беззаботные, а у них уже такая тяжёлая ноша.
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