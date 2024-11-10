В Новосибирской области 169 несовершеннолетних девочек родили детей — сколько лет самым молодым мамам

В Новосибирской области с начала года родилось 21 050 детей. Как сообщили НГС в региональном управлении ЗАГСа, за 10 месяцев этого года 169 несовершеннолетних девочек стали мамами.
— Зарегистрировано 15 актов о рождении детей у несовершеннолетних матерей в возрасте 14–15 лет и составлено 154 акта по рождению детей у девушек в возрасте 16–17 лет, — пояснили в ЗАГСе.
При этом с начала года четыре женщины в возрасте старше 50 лет родили детей.
Ранее в управлении по делам ЗАГС рассказали, какие необычные имена дали детям жители Новосибирской области в октябре.