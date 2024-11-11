СМИ в Казахстане сообщают, что убийца Салтанат Нукеновой сбежал из тюрьмы. Все, что известно

Бишимбаева приговорили к 24 годам колонии Источник: aitym / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Jogargy_sot / T.me











Куандыка Бишимбаева, осужденного за жестокую расправу над супругой Салтанат Нукеновой, не нашли в колонии, где он должен отбывать наказание.

Расследованием дела занялись журналисты AIRAN. Корреспонденты сообщили, что уже отправляли несколько запросов на проведение интервью и съемки в колонии в селе Аршалы, но каждый раз получали отказ. Прибыв на место самовольно, они якобы услышали от начальника учреждения, что Бишимбаева «здесь никто никогда не видел». Корреспонденты посетили еще несколько колоний, но так и не нашли никакой информации об убийце.

Адвокат бывшего министра Казахстана подтвердила журналистам отсутствие Бишимбаева в тюрьме. К слову, данные о том, в какой колонии находится Куандык, правоохранительные органы перестали публиковать в июле 2024 года.

В Сети предполагают, что преступник мог сбежать за границу. Эту версию обсуждают и жители Казахстана, пристально следившие за судебным процессом — люди были уверены, что Бишимбаев способен купить себе свободу.

Вместе с тем в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана сообщили, что новость о побеге осужденного — фейк, а те, кто занимается распространением этой информации, будут привлечены к ответственности.

— В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности, — заявили в КУИС.

Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Жестокое убийство произошло ровно год назад, в ноябре 2023 года. Супруги зашли в ресторан, где экс-министр начал избивать женщину. Салтанат попыталась скрыться в VIP-кабинке, но тиран выломал дверь и продолжил истязание.

Бишимбаев попытался увезти Салтанат из ресторана. Прикрыв Салтанат одним плащом на голое тело, он посадил ее в машину и сел за руль. Однако далеко уехать не вышло — нетрезвый мужчина не справился с управлением и заехал на тротуар.

Затем пара вернулась в ресторан и Бишимбаев продолжил избивать Салтанат. Он затащил ее в ту же VIP-кабинку, из которой она больше не вышла.

Всё, что известно о громком деле, — в одном видео Источник: Городские порталы