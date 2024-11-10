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Происшествия Новосибирец головой застрял в металлическом заборе — вызволять его пришлось спасателям

Новосибирец головой застрял в металлическом заборе — вызволять его пришлось спасателям

Инцидент произошел на детской площадке на Бориса Богаткова

3 047
93 комментария

Сибиряка передали бригаде скорой помощи

31-летний мужчина застрял головой в металлическом заборе. Как сообщили в пресс-службе МАСС, инцидент произошел утром 10 ноября на улице Бориса Богаткова.

— Сегодня спасатели выезжали на улицу Бориса Богаткова, где у мужчины застряла голова между прутьями металлического забора детского сада. С помощью ГАСИ спасатели деблокировали голову пострадавшего, — пояснили в МАСС.

После освобождения сибиряка его передали бригаде скорой помощи.

Ранее в одном из многоквартирных домов Первомайского района Новосибирска толпа людей застряла в лифте. Пленников спас мужчина, который с силой раздвинул двери, буквально выломав их.

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Комментарии
93
Мон@шка60+
2 часа
Это и есть легендарный король из ЧОПа?
274532262
1 час
Бывший воспитанник этого садика пришел на встречу выпускников. В детстве убегал с площадки в тот проем в заборе.
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