Новосибирец головой застрял в металлическом заборе — вызволять его пришлось спасателям

31-летний мужчина застрял головой в металлическом заборе. Как сообщили в пресс-службе МАСС, инцидент произошел утром 10 ноября на улице Бориса Богаткова.
— Сегодня спасатели выезжали на улицу Бориса Богаткова, где у мужчины застряла голова между прутьями металлического забора детского сада. С помощью ГАСИ спасатели деблокировали голову пострадавшего, — пояснили в МАСС.
После освобождения сибиряка его передали бригаде скорой помощи.
Ранее в одном из многоквартирных домов Первомайского района Новосибирска толпа людей застряла в лифте. Пленников спас мужчина, который с силой раздвинул двери, буквально выломав их.