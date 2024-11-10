Раскрутил Shaman'а и продвигал Киркорова: PR-директор Ярослава Дронова неожиданно умер — что случилось

Сердце PR-директора остановилось в 40 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пресс-секретарь певца SHAMAN (Ярослава Дронова) неожиданно умер. Им был журналист Антон Коробков-Землянский. Трагедия произошла в субботу вечером.

PR-директор проводил субботний вечер дома со своей женой. Ближе к полночи ему стало плохо. Антон Коробков-Землянский начал задыхаться, супруга вызвала скорую, однако врачи уже не смогли спасти его. Причина смерти на данный момент неизвестна. Журналисту было всего 40 лет.

— Как странно и тревожно такое читать о взрослых и здоровых людях — просто начать задыхаться и умереть. С нуля, без видимых на то причин, — прокомментировала трагическое событие журналист Ксения Собчак.

Коробков-Землянский начал свою карьеру в Красноярске. На местном телевидении он работал автором программ, а также ведущим одной из молодежных. После журналист перебрался в Москву и трудился на Первом канале.

Его путь в качестве PR-директора был довольно ярким. До Шамана Антон Коробков-Землянский успел поработать и с другими звездами отечественного шоу-бизнеса. Среди них, например, Филипп Киркоров, которого журналист продвигал с 2015 года. Сменил артиста он только в 2022, перейдя к Шаману. Именно после этого Ярослав Дронов стал широко известен всей России.

PR-директор обычно руководит стратегией, бюджетом, командой и планами. А еще контролирует связи с общественностью, отвечает за имидж, брендинг и рекламу. В число обязанностей пиар-директора также входит составление прогнозов, оценка рисков и поиск точек развития.

Антон продвигал Шамана в общественном пространстве Источник: Динара Кафискина / MSK1











Параллельно Антон работал руководителем пресс-службы в холдинге «Европейская медиагруппа». За эффективность в 2024 году гендиректор Роман Емельянов повысил его до директора по коммуникациям.

— Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас, — прокомментировали случившееся там.