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Развлечения Эзотерика и магия Овнам — потери, Скорпионам — карьерный рост: гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Овнам — потери, Скорпионам — карьерный рост: гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Рассказываем, на что обратить внимание представителям всех знаков Зодиака

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Неделя с 11 по 17 ноября для многих будет насыщенной

Новая рабочая неделя уже совсем близко — нужно успеть максимально отдохнуть. А если вы уже настраиваетесь на будни, и при составлении планов учитываете мнение звезд, то читайте астропрогноз на неделю для всех знаков Зодиака.

Овен

Из-за своих пристрастий вы можете потерять ценную вещь или крупную сумму денег, чтобы этого избежать, будьте осторожны и предусмотрительны. Постарайтесь наладить контакт с близкими людьми, воздержаться от конфликтов и обвинений.

Телец

Если в последнее время вы упорно работали над проектом или личными отношениями, то на предстоящей неделе можно ждать получения результатов своих трудов. При этом важно уделить время заботе о себе и здоровье. В личной жизни возможны разногласия и мелкие ссоры. Но если вы с партнером не будете обвинять друг друга, а попытаетесь найти выход из ситуации, то это поможет стать ближе и выведет отношения на новый уровень.

Близнецы

Возможно, вам стоит ждать повышенного внимания от друзей, знакомых и коллег — общение с ними может надоесть. В то же время это даст возможность завести полезные знакомства. В работе можно рассчитывать на интересные предложения.

Рак

Стоит готовиться к тому, что ваша интуиция будет еще сильнее, чем обычно. Прислушайтесь к внутреннему голосу и чувствам, но при этом не теряйте голову, хорошо все взвешивайте, чтобы принять решение. В личной жизни ожидаются сюрпризы.

Лев

Львам на этой неделе стоит уделить внимание способности вести за собой других: проявлять инициативу и вдохновлять окружающих. В будущем это может сыграть на руку. В то же время, нельзя забывать и о себе — выделите время в своем плотном графике, чтобы принять теплую ванну, выспаться или заняться спортом.

Дева

Есть риск того, что Девам придется распыляться на множество мелких дел, которые будут мешать исполнению их целей и желаний, отвлекать от того, что важно. Поэтому стоит внимательнее относиться к своему графику, при возможности — делегировать задачи.

Весы

Вспомните, о чем вы давно мечтали или чего хотите, но останавливаете себя. Позвольте хотя бы небольшую радость — просмотр фильма, поездку в любимое место или вкусный ужин.

Скорпион

Эта неделя принесет возможности для развития и роста в карьере, главное — их не упустить. Звезды советуют быть открытыми к новым идеям и не бояться экспериментировать. В личной жизни возможны приятные сюрпризы от второй половинки.

Стрелец

Хорошее время, чтобы выдохнуть, расслабиться и насладиться гармонией. При возможности — возьмите отпуск. Подумайте, чего хотите от жизни и наметьте план действий.

Козерог

Вам предстоят трудности, которые вы сможете преодолеть. Представители знака почувствуют особенную заботу и любовь близких людей. В работе — спокойный период.

Водолей

Стоит ждать вдохновения и прилива сил. Главное — направить их на то, что действительно важно для вас, а не действовать в угоду окружающим. В личной жизни уделите больше внимания партнеру — возможно, он давно не решается вам что-то сказать.

Рыбы

Неделя обещает быть насыщенной на события. Несмотря на это, вам удастся отдохнуть — возможно, в весьма неожиданном и приятном месте. Дайте больше самостоятельности вашим близким — это избавит от проблем в будущем.

Ранее астролог из Новосибирска Анастасия Першина составила гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Читайте, чего ждать от последнего осеннего месяца.

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