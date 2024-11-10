«В следующем веке покатаемся»: что новосибирцы думают о планах развития метро до 2030 года

В план развития метро могут внести корректировки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждую неделю в телеграм-канале NGS.RU (если еще не подписаны, то сейчас самое время это сделать) выходят сотни постов о том, что происходит в Новосибирске и регионе. Мы собрали самые интересные, чтобы показать, как прошли эти семь дней.

Почти сотню комментариев набрал пост о развитии метро Новосибирска. Обойдется это все в копеечку, точнее — в 100 млрд рублей. Так, до 2030 года хотят построить новые станции на Дзержинской и Ленинской линии. Если вспомнить многострадальную «Спортивную», то планы, конечно, наполеоновские. Да и есть нюанс: уже в следующем году власти могут внести в план корректировки.

А вот что пишут читатели НГС:

— Кажется, опечатка. Скорее, планы до 2130 года, — иронизирует Анастасия.

— Тротуары по месяцу, а то и больше делают. Строители… На Мира за лето рельсы трамвайные не смогли переделать, а тут метро. Артисты, — жалуется Алексей.

— После кавардака со станцией «Спортивная», я бы на месте руководства вообще метро в Новосибирске закрыл бы, — отмечает читатель.

— Да быстрее на Марс на маршрутке ездить будем, чем у нас ещё одну станцию откроют, шутит Анастасия

— В следующем веке покатаемся, — замечает Павел.

— Далась вам эта «Спортивная»…Самая ненужная станция. Её открытия ждёт 1 % людей в городе — те, кто на стадион ездят, да жильцы пары близлежащих домов. Остальным эта станция вообще никуда не упёрлась. Зачем вообще о ней говорить? Когда построят, тогда построят. А вот новые ветки метро нужны городу как воздух, — пишет сибиряк.

— А мне снилось, что метро продлили до Академгородка и Обского моря. Сижу в метро и слышу «следующая станция — Море, конечная». Эх, мечты — мечты, — делится сибирячка.

— Хоть в планы-то включите Затулинку. Жалко, что ли? Пусть будет на картинке хотя бы, — добавляет Наталья.

Еще одной осуждаемой темой стал тигренок! Да-да, читатели НГС переживали за судьбу малыша, которого перевозили в багажнике. Момент, как животное доставали из машины, попал на камеру домофона дома на Гоголя, 12. Позже мы приехали на место, где одна из жительниц рассказала: в общеподъездном чате появились информация о диком зверьке, местным посоветовали ходить аккуратно.

— Председательница дома позвонила собственнику и сказала: «Вы знаете, есть квартиранты с котом в мешке, а у вас с тигром». Как я понимаю, их выгнали. Эта квартира была снята на пять суток, — отметила сибирячка.

Позже выяснилось, что шестимесячная тигрица Эсмеральда может участвовать в фототуре по всей России. Как указано на страничке фотографа Марины Герц во ВКонтакте, мероприятия запланированы в 13 городах. В Новосибирске фотосессия должна состояться 10 ноября. Животное привезли с Урала. Следующий пункт — Красноярск. За съемку просят больше 10 тысяч рублей.

— Это разве не попадает под жестом обращение с животными? Прокуратура, ау? — задалась вопросом Маргарита.

— Ну и найдутся же умники, которые пойдут в эти дни на фотосессию, — заметила Ольга.

— Люди сами поддерживают издевательства походами в цирк на представления с животными, на фотосессии и так далее, а потом громче всех возмущаются, — добавил Сергей.

Самыми просматриваемыми постами на этой неделе стали последствия непогоды в четверг, 7 ноября. Тогда порывы ветра достигали до 25 м/с, а в придачу к этому были снег и гололёд. В общем, денек был непростой как для пешеходов, так и для водителей (особенно тех, кто забыл сменить резину).

А какие последствия были? Например, с дома на Крамского, 42 сорвало крышу. Она повредила несколько автомобилей.

Светофор на Ленина тоже чуть не упал. Но, кажется, все-таки выдержал.

Со стройки у дома-книги на площади Калинина унесло утеплитель. Один мужчина пострадал. Позже он вышел на связь:

— Это меня снесло ОСБ-плитой. В первый раз снесло листом, я встал, и тут второй раз: полетела вся конструкция ограждения в сборе. Прилетело в грудь и в голову, всё «поплыло», — рассказал НГС пострадавший.

А сколько остановок снесло в тот день…Не пересчитать.

Больше всего реакций набрал пост с соцопросом. Мы прошлись по улицам Новосибирска, чтобы узнать, что лучше: iOS или Android. Мнения, конечно, разделились — из 787 реакций:

50, 4% — поддержали Android; 25, 4% — ответили, что им все равно; 24, 2% — предпочитают iOS.

А на какой стороне вы? Поделитесь мнением под этим постом.