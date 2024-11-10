«Мама, поцелуй меня». Как оборвалась жизнь первого солиста «Иванушки International»

Артисту могло исполниться 55 лет Источник: «Игорь Сорин — Приглашение к жизни» / Vk.com











Бывшему солисту первого состава группы «Иванушки International» Игорю Сорину 10 ноября могло исполниться 55 лет. Жизнь звезды лихих 90-х трагически оборвалась в 1998 году. MSK1.RU рассказывает о судьбе музыканта.

Детство и юность

Игорь Райберг — именно такую фамилию артист получил при рождении, а затем сменил на известную материнскую — появился на свет 10 ноября 1969 в Москве. Его отец был художником, а мать — занималась историей. В доме семьи часто бывала творческая интеллигенция — частым гостем был писатель Фазиль Искандер. Сам Игорь в юношестве был настоящей оторвой и при этом увлекался литературой.

Источник: «Игорь Сорин — Приглашение к жизни» / Vk.com

— Я пил спирт из проходящих цистерн на железной дороге. А в заднем кармане вместе с рогаткой и пулькой лежал какой-нибудь билетик в Детский музыкальный театр. Днем я лазил по каким-то немыслимым амбарам, а вечером — органная музыка, колонный зал Дома Союзов — пусть я там буду засыпать, но я кайфовал от пространства и звуков, — признавался он в интервью журналу «Птюч».

В детстве Сорин писал стихи и снимался в кино. Он ходил на пробы в «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+), и его даже утвердили на главную роль. Но в итоге сыграл лишь эпизодическую роль — режиссер заменил его Федором Стуковым.

Источник: «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), реж. Станислав Говорухин

Повзрослев, Сорин начал играть в театре Ермоловой и вскоре поступил в Гнесинское училище. На третьем курсе его в качестве вокалиста пригласили в мюзикл «Метро», где Сорин познакомился с будущим другом и коллегой Андреем Григорьевым-Апполоновым. Два года они гастролировали по Польше и Америке.

Источник: «Игорь Сорин — Приглашение к жизни» / Vk.com











Карьера в «Иванушки International»

В 1994 году продюсер Игорь Матвиенко задумался о создании музыкальной группы. Григорьев-Апполонов вспомнил о харизматичном партнере по сцене и предложил Игорю попробовать. Позже в состав группы вошел Кирилл Андреев — и «Иванушки International» стали собирать стадионы и бить все рекорды.

Источник: «Игорь Сорин — Приглашение к жизни» / Vk.com











Парни гастролировали по всей России и приковывали внимание девушек. Но последнее больше артиста больше тревожило, чем радовало — от повышенного внимания поклонниц он уставал. Отец певца Владимир Сорин в интервью «МК» вспоминал, что первое время сын чувствовал себя в группе гармонично — любил исполнять произведения своего сочинения и не терпел фонограмму.

Источник: appolonov_ag / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда спел песню «Тучи» и на следующее утро проснулся знаменитым. А потом он хотел развернуться. И вообще Игорь не мог петь под фонограмму. Игорь с большим удовольствием выходил на сцену, когда можно было спеть что-то свое а капелла. И это имело не меньший успех, чем когда грохотала музыка на весь зал. И звездной болезни у него попросту не могло быть. Человек, который жаждет самовыражения, далек от того, чтобы хватать звезды с неба, — вспоминал он.

Смерть

Три года «Иванушки» гастролировали по всей России и странам СНГ, выпуская хит за хитом, а также мультиплатиновые альбомы. Но в 1998 году на пике славы из группы ушел Игорь Сорин. Как признавалась мать певца Светлана, сына тяготили популярность и узнаваемость.

— Игорь жаловался: «Мама, мой голос никому не нужен, я не могу шептать в микрофон! Что мне делать?» У него началось нервное истощение. Популярность, узнаваемость его тяготили. Игорь мечтал исполнять серьезную музыку. Говорил, что задыхается в группе, — говорила она.

1 сентября 1998 года Игорь выпал с балкона студии звукозаписи. Его госпитализировали — в больнице у артиста обнаружили перелом шейных позвонков и другие серьезные травмы. В палате с ним смогла поговорить мама — как вспоминала Светлана Сорина, сын успел сказать ей: «Мама, поцелуй меня».

Сорина прооперировали, однако спустя три дня его сердце остановилось. О смерти товарища «Иванушки» узнали во время тура по стране.

— Для меня это было неожиданно. Телефонный звонок, говорят: «Игорь лежит в клинике». Мы даем концерт, на следующий день срываюсь. Приезжает Матвиенко. Заходим с ним в реанимацию, Игоречек лежит… Утром он скончался. А после у нас был концерт, в память выдержали минуту молчания. Все стояли, плакали, тишина… Я слышал, как муха летит. Есть фото с того стадиона, это самый грустный кадр, который у меня есть, — заключил Андрей в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Источник: Enya Svetova / «Игорь Сорин — Приглашение к жизни» / Vk.com











До сих пор нет точного ответа на вопрос, что послужило причиной гибели Игоря Сорина. Его мать уверена, что сына могли убить, так как вскрытие показало, что внутренние органы были целы. Продюсер группы же считает, что Сорина сгубили запрещенные вещества и дурное влияние.

— Про то, что Сорин употребляет наркотики, я узнал, когда он уже ушел из «Иванушек». До конца не знаю, что там произошло. Но он попал в дурную компанию людей, которые конкретно «сидели» на наркоте, — говорил Матвиенко в интервью «АиФ».