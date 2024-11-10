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Еда Интересно про еду обзор Эти 5 привычных продуктов круто повышают холестерин — вы едите их каждый день?

Эти 5 привычных продуктов круто повышают холестерин — вы едите их каждый день?

Посмотрите, на что лишний раз лучше не налегать

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Повышенный холестерин до добра, как известно, не доводит. Зная, что люди следят за его уровнем, маркетологи придумали писать на упаковках продуктов «Без холестерина». Даже на растительном масле. Зато никто не предупредит, что в том или ином продукте содержится много холестерина. В этом нам предстоит разбираться самостоятельно. Что мы и сделали, выяснив, какие привычные нам продукты приводят к повышенному уровню холестерина.

  1. Говяжья печень
  2. Копченая колбаса
  3. Жирное мясо
  4. Кофе
  5. Сметана
1

Говяжья печень

В субпродуктах вообще много неприятных сюрпризов по части холестерина.

— Рекордсменом безоговорочно признается говяжий мозг, — говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев. — В сыром виде на 100 граммов продукта приходится 3010 мг холестерина. Немного отстает от лидера свиной мозг — в приготовленном виде в 100 г содержится 2552 мг холестерола. Следом за ними — почки с показателем 1126  мг на 100 граммов.

Но всё это мы едим не так уж часто (практически никогда), поэтому переходим сразу к говяжьей печени, которая находится на третьем месте этого субпродуктового рейтинга с показателем 670 мг холестерина на 100 граммов продукта.

Из-за холестерина говяжью печень не рекомендуют есть людям, склонным к образованию тромбов, тем, у кого повышен холестериновый уровень, и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Вообще, все мясные продукты, деликатесы и субпродукты животных и птиц явно опережают по этому показателю остальных. И есть их следует с осторожностью, — предупреждает Денис Буханцев.

Кроме того, в говяжьей печени повышено содержание экстрактивных нутриентов, из-за чего ее не рекомендуют слишком часто есть пожилым людям.

2

Копченая колбаса

Копченую колбасу при всём желании полезной не назовешь.

— Из-за большого содержания специй и продуктов копчения она вредна при заболеваниях печени и поджелудочной железы. Также в ней много соли, что противопоказано при заболеваниях почек, отеках, гипертонии, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Не рекомендуется колбаса также людям с обострениями заболеваний желудка, кишечника, подагрой, ожирением, атеросклерозом.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Что же до холестерина, то частое употребление копченой колбасы может повышать его уровень из-за высокой жирности. И людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с повышенным риском развития болезней сердца копченую колбасу лучше есть разве что по праздникам и в небольших количествах.

3

Жирное мясо

Приличную порцию холестерина содержат свинина и говядина, особенно «мраморные» сорта. Поэтому если вы следите за своим здоровьем, врачи не рекомендуют есть слишком много жирной грудинки, шейки, карбонада, ребрышек и других кусков туши с большим количеством сала.

Много скрытого жира содержится также в свином филе. Например, с одной стандартной свиной отбивной мы получим 200 мг холестерина, с постным мясом — 88 мг.

По словам врачей, лучше всего готовить мясо в духовке в фольге, в мультиварке или отварить. Кроме того, подходящей альтернативой может стать нежирная курятина и индейка.

4

Кофе

Вред и польза кофе зависят от способа приготовления. Больше всего вопросов у специалистов вызывает нефильтрованный кофе. К нему относятся эспрессо, кофе по-турецки и кофе, заваренный во френч-прессе. В таком кофе много дитерпенов — соединений, повышающих уровень «плохого» холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— Концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра, — отмечает эндокринолог Зухра Павлова.

Зухра Павлова — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

При приготовлении эспрессо концентрация повышается из-за давления, под которым вода в кофемашине проходит сквозь кофейные зерна. А при заваривании напитка во френч-прессе или в турке кофейная гуща надолго остается в горячей воде.

5

Сметана

Сметана также попала в список продуктов, которые нежелательно есть при повышенном холестерине. Даже относительно нежирная сметана содержит приличную порцию пищевого холестерина.

Но здесь важно иметь в виду завещание Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Сметану банками мы обычно не наворачиваем, а ложка сметаны в день вам точно серьезного урона не нанесет. Если только у вас нет серьезных проблем со здоровьем.

Какой из этих продуктов вы употребляете чаще всего?

Говяжью печень
Копченую колбасу
Жирное мясо
Кофе
Сметану
Ничего из этого не ем и не пью
Люблю всё перечисленное

ПО ТЕМЕ
Еда Холестерин Здоровье Колбаса Кофе Мясо Сметана Печень Повышенный холестерин
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