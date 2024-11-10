«Когда, если не сегодня?»: новосибирцы сняли на видео укладку асфальта в снегопад

Почему ремонт решили проводить в снегопад — неизвестно Источник: «Инцидент Новосибирск» / Telegram











Днем 10 ноября на улице Семьи Шамшиных рабочие укладывали асфальт на заснеженный участок. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Источник: «Инцидент Новосибирск» / Telegram

На опубликованном ролике видно, что работы шли в сильный снегопад. Мнения пользователей по этому поводу разделились.

— А когда еще, если не сегодня? — вопрошает пользователь Андрей.

— А у нас всегда, когдда идет дождь или снег, начинают класть асфальт, — негодует сибирячка Нина.

— Лучше сейчас пусть хоть какое покрытие твердое сделать, сдать, чем на всю зиму перекресток оставить раскопанным, — аргументирует ремонт другой подписчик.

Почему ремонт решили проводить в снегопад — неизвестно. Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для выяснения обстоятельств.