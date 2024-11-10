НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 735мм 96%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
День гастрономического единства
Айтишница в погонах
Жить, сдавать, зарабатывать
Открыли мемориал вагнерам
Зимний дайджест моды
Лишилась части печени из-за диагноза
Народный рейтинг районов
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Дороги и транспорт «Когда, если не сегодня?»: новосибирцы сняли на видео укладку асфальта в снегопад

«Когда, если не сегодня?»: новосибирцы сняли на видео укладку асфальта в снегопад

Работы вели на улице Семьи Шамшиных

1 271
34 комментария

Почему ремонт решили проводить в снегопад — неизвестно

Днем 10 ноября на улице Семьи Шамшиных рабочие укладывали асфальт на заснеженный участок. Об этом рассказали очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

На опубликованном ролике видно, что работы шли в сильный снегопад. Мнения пользователей по этому поводу разделились.

— А когда еще, если не сегодня? — вопрошает пользователь Андрей.

— А у нас всегда, когдда идет дождь или снег, начинают класть асфальт, — негодует сибирячка Нина.

— Лучше сейчас пусть хоть какое покрытие твердое сделать, сдать, чем на всю зиму перекресток оставить раскопанным, — аргументирует ремонт другой подписчик.

Почему ремонт решили проводить в снегопад — неизвестно. Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска для выяснения обстоятельств.

Ранее на Октябрьском мосту после ремонта открыли для движения третью полосу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ремонт дорог Снегопад Снег Новосибирск
Лайк
LIKE111
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
fin
7 минут
Это было прошлым летом, В середине января, В тридесятом королевстве, Там, где нет в помине короля.
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
Когда их штрафовать начнут? Ну дорожников? Высчитать стоимость материалов и работы и дело с концом, и вопрос закрыт. Ну пусть за свой счет работают, раз им так это нравится, кто против-то?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Ирина,46

Ivan,45

Михаил,36

Aleks,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление