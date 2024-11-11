«Было пять взрывов, наш — самый сильный». Как Москва переживает массовую атаку дронов: фото и видео

В результате атак оказались разрушены дома и автомобили Источник: читатель MSK1.RU











В это воскресенье, 10 ноября, российские регионы подверглись массированному обстрелу. Как сообщили в Минобороны, главной целью ВСУ стали гражданские объекты на московском направлении. Всего за три часа в Подмосковье было сбито 34 дрона.

Под удар попали поселки Становое и Софьино. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание четырех домов, пять человек пострадали.

Как местные жители переживают обстрел — рассказываем в этом материале.

Жители Станового проснулись от грохота — на один из домов рухнул дрон Источник: читатель MSK1.RU

— У нас было закрыто окно, но грохот был сильный, — рассказала MSK1.RU жительница Станового. — Дочь проснулась и закричала. Мы подорвались и начали выбегать из комнаты. Успела мельком в окне заметить, что через дорогу горит дом моей подруги. Муж ходил тушить пожар. Подругу и ее сестру вытащили из под завалов, у их мамы — осколочные ранения.

Вскоре пламя перекинулось на соседний дом Источник: читатель MSK1.RU











Пламя выжгло дотла один дом, а после перекинулось на соседний — сгорели крыша и гараж.

— Всего было пять взрывов, наш был самым сильным. В этом доме прошло мое детство, там жили мои собаки, внутри находились люди. Они не могли выйти в дверь, поэтому были вынуждены бежать через гараж, — поделилась местная жительница. — В соседнем доме тоже был ребенок. Его мама обгорела, а сестра находится в больнице.

Губернатор Московской области сообщил, что от падения осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести, женщина находится в реанимации.

Источник: читатель MSK1.RU











В Подмосковном Софьино утро тоже началось с работы ПВО. Сбитый БПЛА упал на припаркованную на улице легковушку, машина моментально вспыхнула.

— Утром, около 09:45, когда я уже собиралась на работу, мы услышали свист. Выбежали на улицу, а тут это. Я в панике, не знаю, за что схватиться. Тушили огнетушителем, но всё равно сгорела, — сообщила хозяйка сгоревшего авто.

Дрон влетел в машину Источник: читатель MSK1.RU

Источник: читатель MSK1.RU











— Силы ПВО и РЭБ продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство в РФ, — сообщили в Минобороны.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили ограничения, сейчас они сняты. За время действия запретов на запасные аэродромы ушли 36 рейсов.

Также в это воскресенье под удар попали Брянская, Орловская, Калужская, Курская и Тульская области.