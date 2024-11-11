НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 737мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
День гастрономического единства
Айтишница в погонах
Жить, сдавать, зарабатывать
Открыли мемориал вагнерам
Зимний дайджест моды
Лишилась части печени из-за диагноза
Народный рейтинг районов
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Происшествия подробности «Было пять взрывов, наш — самый сильный». Как Москва переживает массовую атаку дронов: фото и видео

«Было пять взрывов, наш — самый сильный». Как Москва переживает массовую атаку дронов: фото и видео

В сторону столицы летели десятки беспилотников

990
19 комментариев

В результате атак оказались разрушены дома и автомобили

В это воскресенье, 10 ноября, российские регионы подверглись массированному обстрелу. Как сообщили в Минобороны, главной целью ВСУ стали гражданские объекты на московском направлении. Всего за три часа в Подмосковье было сбито 34 дрона.

Под удар попали поселки Становое и Софьино. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание четырех домов, пять человек пострадали.

Как местные жители переживают обстрел — рассказываем в этом материале.

Жители Станового проснулись от грохота — на один из домов рухнул дрон

— У нас было закрыто окно, но грохот был сильный, — рассказала MSK1.RU жительница Станового. — Дочь проснулась и закричала. Мы подорвались и начали выбегать из комнаты. Успела мельком в окне заметить, что через дорогу горит дом моей подруги. Муж ходил тушить пожар. Подругу и ее сестру вытащили из под завалов, у их мамы — осколочные ранения.

Вскоре пламя перекинулось на соседний дом

Пламя выжгло дотла один дом, а после перекинулось на соседний — сгорели крыша и гараж.

— Всего было пять взрывов, наш был самым сильным. В этом доме прошло мое детство, там жили мои собаки, внутри находились люди. Они не могли выйти в дверь, поэтому были вынуждены бежать через гараж, — поделилась местная жительница. — В соседнем доме тоже был ребенок. Его мама обгорела, а сестра находится в больнице.

Губернатор Московской области сообщил, что от падения осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести, женщина находится в реанимации.

В Подмосковном Софьино утро тоже началось с работы ПВО. Сбитый БПЛА упал на припаркованную на улице легковушку, машина моментально вспыхнула.

— Утром, около 09:45, когда я уже собиралась на работу, мы услышали свист. Выбежали на улицу, а тут это. Я в панике, не знаю, за что схватиться. Тушили огнетушителем, но всё равно сгорела, — сообщила хозяйка сгоревшего авто.

Дрон влетел в машину

— Силы ПВО и РЭБ продолжают отслеживать воздушную обстановку и нести круглосуточное дежурство в РФ, — сообщили в Минобороны.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский вводили ограничения, сейчас они сняты. За время действия запретов на запасные аэродромы ушли 36 рейсов.

Также в это воскресенье под удар попали Брянская, Орловская, Калужская, Курская и Тульская области.

Месяц назад Московская область уже подвергалась массированному обстрелу. Тогда из-за беспилотников погибла женщина, несколько человек пострадали. 43 жителя Подмосковья поместили в пункты временного проживания. Мы вели репортаж с места происшествия.

ПО ТЕМЕ
Подмосковье Атаки БПЛА Дроны Беспилотники Массированный удар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Yumare
1 час
Бывает, чо... Они ж это поддерживают, значит, потерпят.
satanin
51 минута
Каждый ребенок знает, в таких случаях надо обращение верховному записывать на сотовый и в интернет отправлять.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Ирина,46

Ivan,45

Михаил,36

Aleks,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление