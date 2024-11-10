«Люди не спали больше суток»: в Новосибирске на 12 часов задержали вылет самолета в Читу

Пассажирам рейса предоставили воду и горячее питание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 10 ноября на 12 часов задержали вылет самолета авиакомпании S7 Airlines в Читу. По расписанию борт должен был вылететь в 02:15 ночи, однако вылет перенесли на 11:00.

— Вылет переносят каждый час. Например, в 7 утра сообщили, что вылет планируется в 11. И неизвестно, что через час сообщат. Всю ночь народ промучился. Знали бы заранее, так хоть спать бы уехали, — рассказал читатель НГС.

Как позже уточнил читатель, вылет рейса вновь перенесли, теперь на 14:30. Пассажирам помимо питания авиакомпания предоставила гостиницу, однако многие пассажиры отказались от размещения.

— Час назад сообщили, что предоставят гостиницу. Народ весь пошел на стойку S7 оформляться, но позже те, кто оформился, отменили поездку в гостиницу. Аргументируя тем, что до города час ехать. При этом вылет снова задерживается, уже до 14:30. В общем, никто не в гостиницах. Люди не спали больше суток, с учетом того, что наш рейс должен быть ночью. Пообещали снова горячее питание. Ждем, нервов и сил уже не хватает, — отметил читатель.

Редакция НГС направила официальный запрос в S7 Airlines для комментария по этой ситуации.

Как сообщают НГС в пресс-службе аэропорта Толмачево, задержка связана с погодными условиями в Забайкальском крае. Наши коллеги из «Чита.Ру» также сообщают, что в крае второй день идет сильный снег, из-за чего аэропорт Читы не принимает самолеты.