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Животные Дорогие домашние животные Расслабляются на руках: в Новосибирске продают редких «тряпичных» котят за 70 тысяч

Расслабляются на руках: в Новосибирске продают редких «тряпичных» котят за 70 тысяч

Кошки породы рэгдолл отличаются мягким характером и очень зависимы от своих владельцев

2 766
6 комментариев

Котята выглядят, как с картинки

В Новосибирске продают котят породы рэгдолл. Цены на питомцев варьируются от 55 до 70 тысяч рублей. Объявление о продаже очаровательных пушистиков появилось на сайте «Юла».

— Питомник кошек породы Рэгдолл предлагает в качестве домашних любимцев очаровательных котят. Есть разные окрасы, стоимость 55-70 тысяч рублей. Это крупные пушистые кошки с самым добрым характером. Порода идеально подходит для семьи с детьми, так как рэгдоллы очень общительные и дружелюбные, — указано в объявлении.

Рэгдолл — порода кошек, которую вывели в США в 1960-х годах. Они отличаются мягким и ласковым нравом и довольно крупными размерами. Это довольно крупные кошки — по размеру они занимают третье место после саванны и мейн-кунов. Главная особенность — низкий мышечный тонус. Они полностью расслабляются на руках, из-за чего и получили такое название (в переводе с английского «ragdoll» — «тряпичная кукла». В меру игривы и активны, предпочитают всегда находиться рядом с людьми.

Представители питомника отметили, что огромные голубые глаза котят никого не оставят равнодушными. Их родители — чемпионы, а малыши социально-адаптированы. У котят есть необходимые документы, прививки и чипы. Также пушистиков кастрируют и стерилизуют в питомнике.

Цены на котят — от 55 до 70 тысяч

Малыши будто только сошли с картинки

— Наши детки шоу-класса. Крепенькие, с очень мягкой и густой шубкой, — уточнили представители питомника.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают сурового сибирского котенка за 95 тысяч. Несмотря на грозный внешний вид у кошечки застенчивый и мягкий характер.

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Комментарии
8
NaTaSHka
33 минуты
Какие классные!!! (кроме ценника)
Гость
25 минут
Медведьева, как ты думаешь, желающий купить котёнка нуждается в твоих ценных наблюдениях?
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