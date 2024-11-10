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Происшествия Десятки беспилотников и закрытые аэропорты: Москву массово атаковали дроны — что происходит в столице, кадры

Десятки беспилотников и закрытые аэропорты: Москву массово атаковали дроны — что происходит в столице, кадры

План «Ковер» ввели в двух столичных аэропортах

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88 комментариев

После падения беспилотников начались пожары

Утро в Москве началось неспокойно. Уже почти час на столицу России массово летят беспилотники. О разрушениях, к которым они привели, пока неизвестно. Но точно понятно, что попасть в город затруднительно, если речь о пассажирах самолетов.

Первое сообщение об атаке появилось в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в 08:37 (мск).

— Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — написал глава столицы.

Люди наблюдают беспилотники в опасной близости от себя

Буквально через 5 минут стало известно еще о двух БПЛА. Ближе к 9 утра география их полетов расширилась.

— Еще восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, — рассказал Сергей Собянин и добавил через 10 минут об атаке еще пяти дронов.

Из-за такой активности пришлось закрывать работу аэропортов. Рейсы не принимают Домодедово и Внуково. Оба эти аэропорта находятся на юге Москвы, откуда к городу и подлетают беспилотники. Там ввели план «Ковер». Авиарейсы задерживаются на вылет, а прилетающие кружат в небе неподалеку от города.

Жители уже делятся с нашими коллегами из MSK1.RU, что происходит в столице и ее окраинах.

— Пролетели полчаса назад над моим городом, люди насчитали 17 штук! — написал читатель. Другой отправил видео падения одного из БПЛА.

После падения начался пожар

Судя по всему, в Раменском не обошлось без последствий. Жители сообщают о пожарах в частных домах.

В это время Сергей Собянин отчитывается о новых налетах.

— При отражении атаки вражеских беспилотников сбито еще пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву, — привел он статистику.

Последняя массовая атака на столицу была ровно два месяца назад. 10 сентября сбили более 10 беспилотников. Однако их падение привело к пожарам, травмам у людей и даже смерти. Одна из жительниц Раменского погибла, в ее дом врезался дрон.

Обновлено в 10:01 мск. За почти полтора часа Москву атаковали 32 беспилотника. К двум закрытым аэропортам присоединился крупнейший авиахаб столицы — Шереметьево. Там также запретили вылеты и прилеты рейсов. А губернатор Подмосковья Алексей Воробьев рассказал о первом пострадавшем.

— В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации, — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что ПВО продолжает работать.

ПО ТЕМЕ
Беспилотники Атака Москва Закрытие аэропорта Пожары
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Комментарии
88
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
- Ты где живешь? - В Сибири. - Это же у черта на куличках! - Нет, это у Христа за пазухой.
280001480
1 час
вот оно предновогоднее волшебство! если не я то будет вобла! ваш пупок!
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