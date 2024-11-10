Кабину разорвало на части: жесткое ДТП с фурами произошло на трассе под Новосибирском — жуткие фото

Из-за аварии на трассе образовались большие пробки Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На трассе Р-254 «Иртыш» произошло жесткое ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, что машины сильно повреждены Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На опубликованных кадрах видно, что кабину одного из большегрузов разорвало. Также на месте работает скорая.

Очевидцы отмечают, что движение по трассе перекрыто. Из-за этого в сторону Новосибирска собралась пробка в 8 км, а в сторону Омска — в 4,5 км. По словам свидетелей ДТП, один человек погиб в аварии.

Редакция НГС обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД.

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В пресс-службе ГАИ Новосибирской области сообщили, что ДТП произошло около 18:15 10 ноября в Чулымском районе. 41-летний мужчина двигался на автомобиле Foton по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска. Предварительно, на 1342-м км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ под управлением 60-летнего мужчины и легковым автомобилем Lifan X60.

— В результате происшествия водитель автомобиля КАМАЗ погиб, с различными травмами доставлен водитель автомобиля Foton. Водитель легкового автомобиля не пострадал, — сообщили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, следственная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На трассе организовано реверсивное движение.