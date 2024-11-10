В Новосибирске планируют изменить 9 маршрутов общественного транспорта — кого коснутся перемены

Четыре автобуса запустят до станции «Спортивная» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта в 2025 году.

— Изменение схем действующих маршрутов в 2025 году планируется исключительно с учетом строительства / развития объектов и элементов транспортной инфраструктуры, а также приобретения подвижного состава для нужд муниципальных транспортных предприятий, — объяснили в городской администрации на запрос редакции НГС.

Так, с запуском эстакады на площади Труда трамвайные маршруты № 2 и № 8 начнут работать по кольцевым схемам: № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“» — «Ул. Вертковская» — «Микрорайон „Чистая Слобода“» и № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“» — «Ул. Котовского» — «Микрорайон „Чистая Слобода“» (кольцевой)».

Планируется продление маршрута трамвая № 13 «Гусинобродское шоссе» — «Ул. Писарева» до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный». Однако это будет возможно только при строительстве трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе до указанной остановки.

Кроме того, запланированы продления троллейбусного маршрута № 8 до остановки «Ключ-Камышенское плато» и троллейбуса № 13 до остановки ЖК «Европейский берег» с организацией его работы по улице Владимира Заровного.