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Дороги и транспорт В Новосибирске планируют изменить 9 маршрутов общественного транспорта — кого коснутся перемены

В Новосибирске планируют изменить 9 маршрутов общественного транспорта — кого коснутся перемены

Изменятся схемы трамваев, троллейбусов и автобусов

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27 комментариев

Четыре автобуса запустят до станции «Спортивная»

В мэрии Новосибирска рассказали, как изменятся маршруты общественного транспорта в 2025 году.

—  Изменение схем действующих маршрутов в 2025 году планируется исключительно с учетом строительства / развития объектов и элементов транспортной инфраструктуры, а также приобретения подвижного состава для нужд муниципальных транспортных предприятий, — объяснили в городской администрации на запрос редакции НГС.

Так, с запуском эстакады на площади Труда трамвайные маршруты № 2 и № 8 начнут работать по кольцевым схемам: № 2 «Микрорайон „Чистая Слобода“» — «Ул. Вертковская» — «Микрорайон „Чистая Слобода“» и № 8 «Микрорайон „Чистая Слобода“» — «Ул. Котовского» — «Микрорайон „Чистая Слобода“» (кольцевой)».

Планируется продление маршрута трамвая № 13 «Гусинобродское шоссе» — «Ул. Писарева» до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный». Однако это будет возможно только при строительстве трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе до указанной остановки.

Кроме того, запланированы продления троллейбусного маршрута № 8 до остановки «Ключ-Камышенское плато» и троллейбуса № 13 до остановки ЖК «Европейский берег» с организацией его работы по улице Владимира Заровного.

Также в мэрии отметили, что в рамках формирования транспортного пересадочного узла «Спортивная» и с вводом станции метро «Спортивная» до остановок «Сибирь-Арена» планируют запустить автобусы № 16, 25, 45к, 88.

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Троллейбус Трамвай Автобус Общественный транспорт Мэрия Новосибирска Новосибирск
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Комментарии
27
С левого берега
1 час
О, троллейбус №13 на Европейский берег). Противостояние непростых жителей (берег Европы все же, не просто так) с мэрией).
Cobalt & Nickel
27 минут
А ха ха - " И с вводом метро станции Спортивная" . Когда откроют эту Спортивную, уже машины летать по городу будут , как в "5 элементе", а не ездить по дороге
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