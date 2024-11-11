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Животные Прыгает и бьет лапами: котенок дальневосточных леопардов изучает новую игрушку в Новосибирском зоопарке — видео

Прыгает и бьет лапами: котенок дальневосточных леопардов изучает новую игрушку в Новосибирском зоопарке — видео

Котенок не сидит на одном месте

237
4 комментария

Хищница пытается подобраться с бутылке с разных сторон

Игры малышки леопардов в Новосибирском зоопарке попали на видео. Маленькая хищница изучает свою новую игрушку и бегает по всему вольеру.

Забавный ролик опубликовал на своей странице постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

На кадрах видно, как малышка Хлоя нападает на свою игрушку — бутылку. Она всячески прыгает на нее и толкает лапками с разных сторон. Когда бутылка хищнице надоедает, она лезет на каменное возвышение в вольере и играет с ветками деревьев. Однако после этого вновь возвращается к своей игрушке и задорно скачет вокруг нее.

Ранее в Новосибирском зоопарке посетители засняли на видео мастерство гимнастики манулов.

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Комментарии
4
Гость
15 минут
Я видео смотрел с такой игрушкой.. там мелкий тузик игрался с ней.. и потом игрушка лопнула.. тузика контузило наглухо...
Гость
8 минут
Прикольный котёнок! Новость дня: Зеленский наркоман, Путин спортсмен! Трамп послал Зеленского в лес😂😂😂😂, он чуть не заплакал (есть видео). Зеленский продал народ, землю и кайфует на лазурном берегу и смеётся над "украинцами"😂😂😂😂. Как сейчас бесятся иноагенты, навальнята и прочая......... 😂😂😂😂😂
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