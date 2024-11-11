Прыгает и бьет лапами: котенок дальневосточных леопардов изучает новую игрушку в Новосибирском зоопарке — видео

На кадрах видно, как малышка Хлоя нападает на свою игрушку — бутылку. Она всячески прыгает на нее и толкает лапками с разных сторон. Когда бутылка хищнице надоедает, она лезет на каменное возвышение в вольере и играет с ветками деревьев. Однако после этого вновь возвращается к своей игрушке и задорно скачет вокруг нее.