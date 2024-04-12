«Прибыл с рабочим визитом»: глава Минэконома России приехал в Новосибирск

Министр экономического развития России приехал в Новосибирскую область. О том, что Максим Решетников прибыл в регион с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе облправительства 12 апреля.
— Глава Минэконома России Максим Решетников прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом, — сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе командировки министр обсудит с губернатором и членами областного правительства реализацию новых инвестпроектов. Кроме того, в список тем вошло развитие промышленного, научного и логистического потенциала Новосибирской области.
— По прилёту Максим Решетников осмотрел международный аэропорт «Толмачево» после реконструкции, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Кроме того, министр планирует посетить промышленно-логистический парк региона и исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ. Там он ознакомится с инновационными разработками.