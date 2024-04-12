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Происшествия «Прибыл с рабочим визитом»: глава Минэконома России приехал в Новосибирск

«Прибыл с рабочим визитом»: глава Минэконома России приехал в Новосибирск

В облправительстве раскрыли программу визита

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Максим Решетников прибыл в регион с рабочим визитом (в центре)

Министр экономического развития России приехал в Новосибирскую область. О том, что Максим Решетников прибыл в регион с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе облправительства 12 апреля.

— Глава Минэконома России Максим Решетников прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в ходе командировки министр обсудит с губернатором и членами областного правительства реализацию новых инвестпроектов. Кроме того, в список тем вошло развитие промышленного, научного и логистического потенциала Новосибирской области.

— По прилёту Максим Решетников осмотрел международный аэропорт «Толмачево» после реконструкции, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, министр планирует посетить промышленно-логистический парк региона и исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НГУ. Там он ознакомится с инновационными разработками.

В середине марта в Новосибирскую область приехал глава министерства образования России Валерий Фальков. Он посмотрел на стройку СКИФа.

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Максим Решетников Новосибирская область Министерство экономического развития Визит министра
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