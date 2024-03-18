Министр образования и науки РФ приедет в Новосибирск

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков приедет в Новосибирск. Об этом сообщил источник НГС.
По его данным, глава Минобрнауки России будет в городе во вторник, 19 марта. Программа визита не раскрывается.
Новосибирск станет не первым сибирским городом, который посетит во время рабочей поездки Валерий Фальков. Так, 18 марта министр прибыл в Кемерово и вместе с губернатором региона открыл корпоративный университет Кузбасса, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки России.
Кроме того, Валерий Фальков посетил Институт цифры КемГУ и осмотрел отремонтированное общежитие Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева. Вместе с тем издание «Омск-Информ» заявило, что уже 19 марта министр приедет из Новосибирска в Омск.
Летом прошлого года глава Минобрнауки России проверил ход строительства кампуса мирового уровня НГУ. Министр находился в Новосибирске в конце июня.