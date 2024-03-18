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Министр образования и науки РФ приедет в Новосибирск

Сегодня Валерий Фальков был в Кузбассе

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По данным источника, министр приедет в город во вторник, 19 марта.

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Министр образования и науки РФ Валерий Фальков приедет в Новосибирск. Об этом сообщил источник НГС.

По его данным, глава Минобрнауки России будет в городе во вторник, 19 марта. Программа визита не раскрывается.

Новосибирск станет не первым сибирским городом, который посетит во время рабочей поездки Валерий Фальков. Так, 18 марта министр прибыл в Кемерово и вместе с губернатором региона открыл корпоративный университет Кузбасса, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки России.

Кроме того, Валерий Фальков посетил Институт цифры КемГУ и осмотрел отремонтированное общежитие Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева. Вместе с тем издание «Омск-Информ» заявило, что уже 19 марта министр приедет из Новосибирска в Омск.

Летом прошлого года глава Минобрнауки России проверил ход строительства кампуса мирового уровня НГУ. Министр находился в Новосибирске в конце июня.

Валерий ФальковМинобрнаукиНовосибирскНовосибирская область
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