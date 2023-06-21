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Глава Минобрнауки России побывал в Новосибирске — что посетил министр

Руководитель министерства посетил Академгородок

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков проверил ход строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Новый кампус НГУ планируют завершится в январе 2024 года, а уже в первом полугодии планируют ввести в эксплуатацию новый учебный корпус (СУНЦ НГУ), досуговый центр и комплекс общежитий на 690 мест. Сейчас общая площадь застройки составит свыше 78 тысяч квадратных метров.

— Идею о строительстве студенческого городка именно в Новосибирске предложил Председатель Правительства, после того, как посетил Новосибирский госуниверситет. И сегодня мы видим результат: строящийся кампус придаст совершенно новую динамику вузу, академгородку и региону, — отметил министр.

Сейчас строители занимаются внутренними стенами учебного корпуса и досугового центра СУНЦ НГУ, отделывают здесь помещения под индивидуальный тепловой пункт и проводят монтаж его оборудования, занимаются кровлей.

Ранее Андрей Травников оценил строительство кампуса мирового уровня НГУ. Главе региона показали, как идут работы в учебном корпусе и в досуговом центре Специализированного учебно-научного центра НГУ, а также продемонстрировали благоустройство комплекса общежитий.

НГУВалерий ФальковНовосибирск
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