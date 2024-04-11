Пациент весом 300 кг. В Москве развернули спасательную операцию, чтобы госпитализировать тучного мужчину

Медики пытались вывести мужчину через дверь, но он в нее не пролез Источник: SHOT / T.me











Московским спасателям сегодня поступил необычный вызов. Им нужно было помочь в госпитализации 54-летнего мужчины, у которого внезапно заболело сердце. Кажется, подобные ситуации не так уж и редки, но в этой есть одно обстоятельство: пациент весил 300 кило.



Источник: SHOT / T.me

Из-за лишнего веса мужчина, обратившийся за помощью к спасателям, 10 лет не выходил из дома, а три года назад, после того как переболел коронавирусом, вообще перестал вставать. Чтобы мужчине было проще, его кровать оборудовали держателями, в одной и которых была рация для контакта с родными.



Источник: МЧС России / T.me

Всё это время за инвалидом ухаживал 24-летний сын. Но сегодня он не смог самостоятельно помочь отцу. Прибывшие на место врачи зафиксировали у мужчины сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Вот только госпитализировать его оказалось проблематично — подходящих дверных проемов в квартире нет. Поэтому вызвали спасателей, которые на месте решали, как можно эвакуировать увесистого пациента.



Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Корреспонденты издания MSK1.RU, которые прибыли к дому мужчины, рассказали, что на месте развернулась целая спасательная операция. Дом, к которому приехали пожарные, медики и полицейские, огородили сигнальными лентами.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Единственный выход, который нашли спасатели из сложившейся ситуации, — это распилить решетки с балконного остекления. В квартиру занесли лестницы, а к окну подогнали специальный автомобиль для транспортировки.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Мужчину завернули в матрас, который обмотали веревками.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

На помощь позвали и местных жителей, которые наблюдали за происходящим на улице. Они помогали держать лестницу, по которой москвича тащили в машину скорой.

Источник: SHOT / T.me