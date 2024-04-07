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Происшествия Велопрогулка закончилась больницей: новосибирец сбил мужчину, который вез ребенка на велосипеде

Велопрогулка закончилась больницей: новосибирец сбил мужчину, который вез ребенка на велосипеде

Авария произошла в Первомайском районе

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На месте работают сотрудники ГАИ

В Новосибирске днем 7 апреля водитель Honda CR-V сбил мужчину, который вез ребенка на велосипеде. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла в Первомайском районе на улице Березовой.

— 28-летний мужчина за рулем Honda CR-V во время поворота на улице Березовой совершил наезд на велосипедиста, который перевозил мальчика в специализированном кресле пассажира, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП 37-летнего велосипедиста и 5-летнего мальчика доставили в больницу.

Ранее в СИЗО отправили новосибирца, который сбил водителя на Октябрьском мосту. Пострадавший в аварии погиб в больнице.

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