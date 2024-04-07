Велопрогулка закончилась больницей: новосибирец сбил мужчину, который вез ребенка на велосипеде

На месте работают сотрудники ГАИ Источник: ГИБДД по Новосибирску











В Новосибирске днем 7 апреля водитель Honda CR-V сбил мужчину, который вез ребенка на велосипеде. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла в Первомайском районе на улице Березовой.



— 28-летний мужчина за рулем Honda CR-V во время поворота на улице Березовой совершил наезд на велосипедиста, который перевозил мальчика в специализированном кресле пассажира, — пояснили в инспекции.



В результате ДТП 37-летнего велосипедиста и 5-летнего мальчика доставили в больницу.

