Школа переведена на дистант: прокуратура проверит вспышку инфекции у 14 школьников под Новосибирском

Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области начала проверку после массового отравления детей в школе в деревне Ургун в Искитимском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



— Прокуратура совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проверит соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, даст оценку действиям должностных лиц образовательной организации, — рассказали в прокуратуре.



Представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что у 14 учащихся школы в деревне Ургун в Искитимском районе была выявлена острая кишечная инфекция. Сотрудники ведомства приостановили работу пищеблока образовательного учреждения. Проводятся лабораторные исследования готовых блюд, сырья, смывов оборудования и инвентаря. Проверяют и персонал столовой школы.



Уже установлены факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания.



— Школа с 4 апреля 2024 года переведена на дистанционное обучение до получения результатов эпидемиологического расследования и окончания медицинского наблюдения, — сообщили в Роспотребнадзоре.



Ситуация находится на контроле ведомства.

