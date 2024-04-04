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Происшествия Школа переведена на дистант: прокуратура проверит вспышку инфекции у 14 школьников под Новосибирском

Школа переведена на дистант: прокуратура проверит вспышку инфекции у 14 школьников под Новосибирском

Инцидент произошел в школе в деревне Ургун

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после массового отравления детей в школе в деревне Ургун в Искитимском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Прокуратура совместно с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проверит соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, даст оценку действиям должностных лиц образовательной организации, — рассказали в прокуратуре.

Представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что у 14 учащихся школы в деревне Ургун в Искитимском районе была выявлена острая кишечная инфекция. Сотрудники ведомства приостановили работу пищеблока образовательного учреждения. Проводятся лабораторные исследования готовых блюд, сырья, смывов оборудования и инвентаря. Проверяют и персонал столовой школы.

Уже установлены факты нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания.

— Школа с 4 апреля 2024 года переведена на дистанционное обучение до получения результатов эпидемиологического расследования и окончания медицинского наблюдения, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее несколько групп в детском саду №95 в Новосибирске закрыли из-за сальмонеллеза. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

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Новосибирская область Прокуратура Роспотребнадзор Отравление
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