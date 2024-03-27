«Танцуй на небесах, ты лучшая!»: 9-летняя спортсменка и ее мама ехали домой после теракта, но разбились в ДТП

Талантливая чирлидерша и ее мама умерли до приезда скорой помощи Источник: Городские порталы











Рано утром 24 марта на трассе Сургут — Когалым случилось страшное ДТП. «Нива-Шевроле» лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом, который регулярно курсирует между двумя городами. Пострадали 16 человек. Трое югорчан из легковушки погибли на месте, пассажиров автобуса эвакуировали в близлежащие больницы вертолетом санавиации и на машинах скорой помощи. За трагическими событиями югорчане следили на фоне террористической атаки, которая произошла в «Крокус Холле» в Москве. Лишь спустя несколько дней стало известно, что эти два события связаны.



В «Ниве» находились трое: 31-летняя женщина, 9-летняя девочка и 53-летний мужчина-водитель. Возникло предположение, что в автомобиле погибла целая семья. Но, как выяснилось позже, это были мама с дочкой, которые возвращались домой из аэропорта. И водитель, который согласился их подвезти.

Несостоявшиеся соревнования

Гибель юной спортсменки и ее мамы потрясли Югру Источник: Городские порталы

К престижным соревнованиям по чирлидингу «Северная пальмира» команда из Когалыма «Лисички» готовилась тщательно. На этот турнир возлагали надежды. В Санкт-Петербург участницы команды и некоторые родители отправились заранее, 21 марта. В свободное перед соревнованиями время решили посмотреть достопримечательности Северной столицы. Маленькие «лисички» побывали на Дворцовой площади, сфотографировались у Исаакиевского собора, прокатились в метро. Погода немного подвела, но настроение у всех было отличное.



— Уже скучаем по сугробам, ведь сегодня в Питере пасмурно и дождливо, благо в отеле ярко и сочно, — поделились участники поездки в группе CHEER SPORT ХМАО во «ВКонтакте».



В группе турнира в тот момент еще всё было спокойно. Организаторы соревнований представляли судей, рассказывали, как добраться до места проведения — КВЦ «Экспофорум». Сообщение об отмене соревнований появилось 23 марта, когда страна узнала о теракте в «Крокусе».



— По многочисленным просьбам родителей и тренеров команд мы переносим наше событие на новую дату, которую сообщим позже, — гласит объявление в группе «Федерация чирлидинга и чирспорта СПб» во «ВКонтакте». — Для нас нет ничего более важного, чем безопасность и благополучие детей-участников нашего мероприятия и их родителей. В связи с трагическими событиями, произошедшими в Москве, а также отсутствием должных гарантий со стороны управления Министерства внутренних дел по обеспечению необходимого уровня безопасности, мы, к огромному сожалению, были вынуждены принять непростое решение об отмене мероприятия.

Родители и спортсмены купили новые билеты и отправились домой. Эльвина с дочкой улетели ночным рейсом и в Сургуте оказались рано утром. До родного Когалыма оставалось потерпеть 2,5 часа на машине. Обычно в аэропорту дежурят бомбилы, которые предлагают уехать в разные города Югры. Судя по всему, одним из таких предложений и воспользовалась семья.

Авария случилась в 06:33 на 92-м километре трассы Сургут — Когалым. По предварительной информации ГИБДД, водитель «Нивы» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автобусом. Эльвина с дочкой погибли до прибытия врачей.



«Ты теперь выше всех»

Трагедия потрясла Югру, а затем и Башкирию, откуда родом погибшая женщина. В официальных группах спортивной организации в Когалыме и Санкт-Петербурге появились посты, в которых чирлидеры рассказали о своей утрате.



— Сегодня траур, но у нас случилось горе! Команда «Лисичек» из Когалыма, тренер Татьяна Белокрылова вернулись из Санкт-Петербурга, где были отменены соревнования в связи с трагедией в «Крокус Холле». После самолета дети поехали до города на автомобилях. Машина с талантливой спортсменкой не доехала, она погибла вместе с мамой. Ей было 9 лет, — говорится в посте.

Юная спортсменка подавала большие надежды Источник: CHEER SPORT ХМАО / Vk.com











Сестра Эльвины рассказала, что она родилась в Башкирии, но уехала жить в Когалым. Здесь она вышла замуж и родила дочь, но с мужем отношения не заладились, и пара развелась. Отец девочки не принимал участия в воспитании. Эльвина работала в ГИБДД, оформляла документы на авто, а в воспитании ребенка находила отдушину. Отдала ее в когалымскую студию чирлидинга. Девочка, по словам тренеров, показывала выдающиеся результаты.

На прощание с девочкой и мамой пришли десятки югорчан Источник: CHEER SPORT ХМАО / Vk.com











— Они неразлучны были, — рассказала сестра Эльвины. — И девочка обожала маму. Ей рано доверили телефон, потому что она была очень-очень послушная, и она каждые пять минут: «Мама то, мама сё». Они постоянно болтали, когда рядом были, а когда на расстоянии — созванивались, чтобы поговорить.



Сильную связь мамы и дочки можно проследить и по постам, которые погибшая женщина публиковала на своей личной странице во «ВКонтакте». В закрепленном в 2020 году сообщении только одна фраза: «Не вздумай забывать! Ты — моя дочь и ты — совершенство». Трогательно Эльвина поздравила дочку с днем рождения в январе:



— Дурачься, ошибайся, громко смейся на людях, пробуй... и бросай (если это не твое), не высчитывая убытки. Будь сильной, слабой, маленькой, трогательной, невыносимой, смешной — как тебе хочется в моменте, слышишь, дочь? Это самое главное: как тебе хочется. Ни мне, ни политическому строю, ни подружкам, ни «Инстаграму» (деятельность запрещена на территории РФ) — тебе! Лови дыхание настоящего и получай удовольствие, — написала мама.

Мать и дочь были практически неразлучны Источник: CHEER SPORT ХМАО / Vk.com











Церемония прощания с юной спортсменкой и ее красавицей мамой прошла в Когалыме 26 марта. На нее пришли десятки людей — те, кто знал югорчанок лично, и те, кто услышал о трагедии из социальных сетей и СМИ. По словам родственников, тела погибших увезут в Башкирию.

— Уголовное дело возбуждено, ведется разбирательство, но виновник, я думаю, уже понятен, и спросить у него, как можно было такое допустить, уже не получится, — говорит сестра Эльвины. — Никто из его родственников или коллег с нами на связь не выходил, да и не хотела бы я их выслушивать. «Уснул за рулем»... Он же людей вез, ребенка маленького. Эльвина была всегда такой доброй ко всем, всегда готова была помочь. На прощание столько людей пришло, даже неожиданно было, что столько добрых людей готовы прийти на помощь.



Тела погибших через Уфу доставят в село Тугаево Башкортостана. Их решено похоронить на родине отца Эльвины. Со стороны семьи отца 9-летней девочки возражений не было.



— Это страшная трагедия для нас, невосполнимая утрата, — рассказала тренер девочки Татьяна Белокрылова. — У меня сейчас просто нет сил что-то говорить.

В официальной группе спортсменов Когалыма югорчане пишут слова соболезнования и поддержки.



— Царствие небесное, дай бог родным сил душевных справиться с таким большим горем, — написала Наталья Феклистова.



— Дорогая, мы тебя любим, ты яркая, талантливая звездочка, всё это время в Питере наши взрослые дети были рядом, охраняли тебя. Ты всегда будешь с нами, в наших сердцах, в сердцах каждой девчонки и мам! Танцуй на небесах, ты лучшая! — соболезнует Наталья Озерных.



— Эльвина была одной из лучших мамочек, полностью растворялась в своей малышке. Теперь навсегда вместе, прекрасные мать и дочь. Семье соболезнования, — поддержала Гульназ Арсланова.

Кто виноват?

Известно, что водитель легковушки, который и спровоцировал смертельное ДТП, был ранее судим за аварию с пострадавшими. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.



— Водитель «Шевроле-Нивы», в котором ехали мать с дочкой, ранее был судим за совершение дорожно-транспортного происшествия, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. ДТП произошло в 2002 году, тогда подсудимый получил один год условно. Также был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений гражданину, за что тоже получил условный срок, — пояснили в ведомстве.



Если расследование этой аварии покажет, что виновником стал действительно водитель «Нивы», наказанных в этой истории, вероятнее всего, не будет, ведь виновник погиб.

Сейчас в больнице Сургута остаются еще несколько пострадавших в той аварии, самый тяжелый — 51-летний водитель автобуса. При лобовом столкновении он первый принял на себя удар. У мужчины множественные переломы, травматический шок самой высокой степени.

— Сейчас мужчина в реанимации, в сознании, в стабильно тяжелом состоянии. Его прооперировали, вывели из шокового состояния. Пока делать остальные необходимые операции нельзя, — пояснили в травматологии Сургута.

