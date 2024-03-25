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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксперт «Вскрытием дело не заканчивается». Судмедэксперт — о том, как опознают погибших в «Крокусе» и выясняют причину их смерти

«Вскрытием дело не заканчивается». Судмедэксперт — о том, как опознают погибших в «Крокусе» и выясняют причину их смерти

Алексей Решетун объяснил, с чем могут столкнуться криминалисты после теракта

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Судмедэксперт рассказал, как опознают тела погибших и устанавливают причину смерти

В бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) Депздрава Москвы 24 марта началось опознание тел погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Процедура будет проводиться круглосуточно. Начальник бюро Сергей Шигеев заявил, что для установления личности некоторых погибших потребуется молекулярно-генетическая экспертиза. Ее результаты будут готовы не менее чем через 2 недели.

Корреспондент MSK1.RU поговорила с Алексеем Решетуном — судебно-медицинским экспертом, руководителем Московского городского Центра судебно-медицинской экспертизы огнестрельной и взрывной травмы о том, как именно будут опознавать тела погибших и с какими сложностями могут столкнуться специалисты.

«Маркировать тела»

— Работа судебно-медицинского эксперта в подобных случаях [как теракт в «Крокусе«] ничем принципиально не отличается от обычной работы при осмотре тел на месте происшествия, — объяснил MSK1.RU Алексей Решетун. — Трудности заключаются именно в количестве погибших и в том, чтобы маркировать эти тела. Особенно если это люди неизвестные. Описание места происшествия происходит по определенной схеме. Но его описание — задача не судмедэксперта, а следователей. Они делят такие пространства на зоны, закрепляют ответственных за каждую зону и описывают тела в каждой своей зоне.

«Судмедэксперт делает свою обычную работу: описывает тела, повреждения, особые предметы, ткани, объекты»

По словам Алексея Решетуна, установление причин смерти также происходит по стандартному протоколу. Эта процедура занимает больше всего времени.

— Сложно ли установить причину смерти? Всё решается в конкретном случае. Каждый случай имеет свои диагностические признаки, — рассказал эксперт. — И именно для этого проводится судебно-медицинское исследование тел, чтобы эти признаки найти и суммировать, провести дополнительные исследования и сделать вывод о смерти. И если, например, на теле есть несколько повреждений разного типа. Например, колото-резаные, огнестрельные, действие токсических веществ. Тогда судмедэксперт в силу своих знаний может отделить одного от другого.

Тела могут перепутать?

Как рассказывает судмедэксперт, исследования на установление причины смерти обычно занимают около месяца. В среднем 4–5 недель.

— Дело, исследование, одним вскрытием тела не заканчивается, — объяснил Решетун. — Во время этого процесса изымается какое-то количество материала для дополнительных исследований. А вот они имеют ряд фиксированных по времени этапов. Ускорить их невозможно из-за технологического процесса.

«Понятно, что в некоторых случаях сроки исследования могут быть меньше, но не намного»

По словам судмедэксперта, с исследованием фрагментов человеческих тел тоже есть свои нюансы. Дело в том, что части могут быть разными. Они могут быть отделены от тела уже после смерти.

— При расчленении трупа, его фрагментации, процесс исследования увеличивается по времени и усложняется. Одна из самых важных задач судмедэксперта — изъятие материалов и объектов, которые потом будут исследованы и использованы для опознания этих тел. Даже если тело не сильно повреждено, то всё равно в таких случаях изымается материал для генетического исследования, так как много тел.

«И есть теоретическая вероятность кого-то с кем-то перепутать»

Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел 22 марта. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные боевики. Они расстреляли сотни людей, подожгли здание и скрылись. Террористов поймали на следующий день в Брянской области.

По последним данным, погибли 137 человек.
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Теракт Крокус Сити Холл Происшествие Судмедэкспертиза Массовая гибель Расстрел
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