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Поймали за рога: незаконный груз пытался вывезти мужчина из Новосибирска за границу

Его задержали таможенники в аэропорту

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Контрафакт направили на экспертизу

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Новосибирские таможенники в аэропорту Толмачево задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Азербайджан рога копытного животного. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

— Мужчина пояснил, что дериваты он получил в подарок от родственника, который проживает в Новосибирской области. О необходимости получения ветеринарных и разрешительных документов, а также обязательного декларирования такого товара он не знал, — пояснили в управлении.

Таможенники изъяли рога у пассажира и направили их на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

В январе в Толмачево во время проверки багажа пассажиров у вылетающего в Узбекистан мужчины нашли незаконные наличные деньги. Деньги помог отыскать служебный лабрадор.

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