Поймали за рога: незаконный груз пытался вывезти мужчина из Новосибирска за границу

Новосибирские таможенники в аэропорту Толмачево задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Азербайджан рога копытного животного. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
— Мужчина пояснил, что дериваты он получил в подарок от родственника, который проживает в Новосибирской области. О необходимости получения ветеринарных и разрешительных документов, а также обязательного декларирования такого товара он не знал, — пояснили в управлении.
Таможенники изъяли рога у пассажира и направили их на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.
В январе в Толмачево во время проверки багажа пассажиров у вылетающего в Узбекистан мужчины нашли незаконные наличные деньги. Деньги помог отыскать служебный лабрадор.