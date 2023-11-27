Пляжи смыты, железные дороги разрушены: как лютый шторм уничтожает юг России

На черноморском побережье второй день бушует «шторм века». По информации прокуратуры Краснодарского края на момент публикации, из-за стихии на Кубани и в Крыму погибло четыре человека. Среди них были и те, кто пошел посмотреть на волны, и их унесло в море.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове шторм повалил около 500 деревьев и сорвал 49 кровель домов. Без света остались 425 тысяч человек. В регионе ввели режим ЧС.
Одни из самых шокирующих видео сегодня публиковали жители Сириуса — поселка в Краснодарском крае. Гигантские волны, высотой до четырех метров, затопили первые этажи многоэтажек.
Как сообщает Mash, в Сириусе затопило несколько улиц: под водой оказались Парусная и Нижнеимеретинская. Набережная оказалась разрушена, парковка ледовой арены «Шайба» ушла под воду.
На пляже «73 километр» шторм смыл рыбацкую избушку. Здание смыло волнами и разрушило о берег.
В Адлере вода мощным потоком пронеслась по улицам, снося все на своем пути.
Непогода пришла и в Ростовскую область: из берегов вышла река Дон и затопила частный сектор — хозяйства местных жителей остались под водой. Из-за шторма около 100 тысяч жителей остались без электричества.
Затопленными оказались несколько сел, деревень и хуторов. Как сообщил корреспондент 161.RU, в регионе развернули 116 пунктов временного размещения, людей продолжают эвакуировать.
Также из-за непогоды в России встали 50 поездов. В РЖД заявили о работе оперативного штаба — около 150 человек ликвидируют последствия непогоды. Поезда встали из-за отключения напряжения в контактной сети, подмыва путей и падения деревьев.
В РЖД сообщают, что движение поездов на черноморском побережье частично восстановлено.
— Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги, — говорится в сообщении РЖД. — В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще 6 поездов.
Пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечивают едой и водой. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск им выдано около 8 тысяч продуктовых наборов.
Тем, кто застрял на вокзалах, предоставили более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности.
Все, кто захочет вернуть или переоформить билеты, смогут сделать это без дополнительных сборов, заверили в РЖД. Кроме того, пассажирам задержанных поездов начислят по 4 тысячи баллов программы лояльности «РЖД Бонус».
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сегодня жители черноморского региона пережили самый сильный день «шторма века». Следующие два дня в регионе продолжатся обильные осадки, а вот ураганный ветер должен значительно ослабнуть. Также метеоролог рассказа, куда дальше пойдет непогода: по прогнозам, циклон направится на север.