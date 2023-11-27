Пляжи смыты, железные дороги разрушены: как лютый шторм уничтожает юг России

Как сообщает Mash, в Сириусе затопило несколько улиц: под водой оказались Парусная и Нижнеимеретинская. Набережная оказалась разрушена, парковка ледовой арены «Шайба» ушла под воду.



На пляже «73 километр» шторм смыл рыбацкую избушку. Здание смыло волнами и разрушило о берег.