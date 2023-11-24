Porshe Cayenne с московскими номерами влетел в фуру на Северном объезде — видео искорёженной машины

Porshe Cayenne с московскими номерами влетел в фуру на Северном объезде в Новосибирской области. Информация о столкновении появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
На кадрах заметно, что удар, вероятно, пришелся на правую сторону, там автомобиль искорежен, вокруг валяются обломки. Движение, согласно 2 ГИС, на Северном объезде не затруднено. По данным телеграм-канала, на месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД.
По данным НГС, автомобиль 2015 года, машина может принадлежать 52-летней Наталье П.
Журналист обратился за комментарием по аварии в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В ночь на 24 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области произошло лобовое ДТП, в аварии погиб 34-летний мужчина, четыре человека пострадали.