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Porshe Cayenne с московскими номерами влетел в фуру на Северном объезде — видео искорёженной машины

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Авария произошла сегодня, 24 ноября

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Porshe Cayenne с московскими номерами влетел в фуру на Северном объезде в Новосибирской области. Информация о столкновении появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах заметно, что удар, вероятно, пришелся на правую сторону, там автомобиль искорежен, вокруг валяются обломки. Движение, согласно 2 ГИС, на Северном объезде не затруднено. По данным телеграм-канала, на месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По данным НГС, автомобиль 2015 года, машина может принадлежать 52-летней Наталье П.

Журналист обратился за комментарием по аварии в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В ночь на 24 ноября в Болотнинском районе Новосибирской области произошло лобовое ДТП, в аварии погиб 34-летний мужчина, четыре человека пострадали.

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ДТПАварияPorscheФураСеверный объезд
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