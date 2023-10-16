Два туриста погибли, более 30 — пострадали. Можно ли было избежать трагедии в Приморье? Всё, что известно о ДТП

Откуда ехали туристы

Автобус направлялся по маршруту Хуньчунь — Владивосток, он прибыл в пограничный переход «Автомобильный пункт пропуска Краскино» (ПП) одним из первых и так же одним из первых пересек границу с Россией. Этот ПП единственный на маршруте следования туристов до Уссурийска или Владивостока. Он простирается вдоль прибрежных городов, таких как Славянка, Безверхово, Андреевка, приморских курортов. Дорога извилистая, местами с ухабами, узкая и, судя по сводкам ГИБДД, трасса Раздольное — Хасан одна из наиболее аварийных. Скоростной режим водители соблюдают редко, несмотря на то что с ограничением скорости достаточно много участков: вдоль трассы находится территория национального заповедника «Земля леопарда».