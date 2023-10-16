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Два туриста погибли, более 30 — пострадали. Можно ли было избежать трагедии в Приморье? Всё, что известно о ДТП

В автобусе из Китая возвращались несколько групп туристов

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Люди в салоне авто не были пристегнуты ремнями безопасности

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В автобусе несколько групп туристов возвращались из китайского города Хуньчунь. Однако до точки назначения они не доехали: 16 октября на 71-м километре дороги Раздольное — Хасан водитель не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет. Два человека погибли. Наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU рассказывают всё, что известно о ДТП.

Откуда ехали туристы

Автобус направлялся по маршруту Хуньчунь — Владивосток, он прибыл в пограничный переход «Автомобильный пункт пропуска Краскино» (ПП) одним из первых и так же одним из первых пересек границу с Россией. Этот ПП единственный на маршруте следования туристов до Уссурийска или Владивостока. Он простирается вдоль прибрежных городов, таких как Славянка, Безверхово, Андреевка, приморских курортов. Дорога извилистая, местами с ухабами, узкая и, судя по сводкам ГИБДД, трасса Раздольное — Хасан одна из наиболее аварийных. Скоростной режим водители соблюдают редко, несмотря на то что с ограничением скорости достаточно много участков: вдоль трассы находится территория национального заповедника «Земля леопарда».

Что произошло

По данным Министерства ГО и ЧС Приморья, первое сообщение о серьезном ДТП на трассе поступило примерно в 15:20. На место оперативно выехали спасательные службы, включая три бригады скорой помощи из Хасанской центральной районной больницы, а также вылетел вертолет медицины катастроф. По данным ГИБДД, водитель туристического автобуса — 50-летний гражданин Китая — превысил допустимую скорость движения и на повороте не смог справиться с автобусом. Автомобиль занесло и выкинуло в кювет, где он перевернулся и ударился крышей о деревья.

На месте ДТП погибли два туриста.

Источник в ГИБДД поделился с корреспондентом VLADIVOSTOK1.RU, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, иначе таких серьезных последствий можно было избежать. И действительно, на таких маршрутах мало кто из пассажиров использует ремни, только в тех случаях, когда автобус останавливают инспектора для проверки.

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Видео: УМВД Приморья

Кто ехал в автобусе

Известно, что в автобусе находилось 48 туристов, два руководителя, все — граждане России, и водитель — гражданин Китая, который не пострадал. Об этом заявили в Генконсульстве КНР во Владивостоке. Среди пострадавших есть 16-летний ребенок, погибшие оказались российскими туристами. По данным Агентства по туризму Приморского края, в автобусе находилось несколько групп, среди которых были жители других регионов России. Это две группы по безвизу (форма обмена туристов через погранпропуска Приморья. — Прим. ред.) и одна группа самостоятельных туристов. После осмотра на месте ДТП пострадавших распределили по больницам, а непострадавших граждан вместе с уцелевшими вещами забрал другой автобус.

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Первый час после ДТП

Видео: УМВД Приморья

Что сейчас с пострадавшими

По данным Минздрава, в Хасанскую центральную районную больницу было доставлено 30 туристов, врачи госпитализировали 29 человек с различными травмами, девятерых отправили вертолетом во Владивосток в тяжелом состоянии. Сейчас психологи МЧС работают с госпитализированными туристами в больнице в Славянке. Также специалисты выехали во владивостокскую клиническую больницу № 2 для помощи родственникам пострадавших в ДТП.

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Причиной страшной аварии послужило нарушение ПДД

Видео: УМВД Приморья

Кого привлекут к ответственности

Компания-перевозчик принадлежит китайской стороне, как и автобус. Для таких рейсов это обычная история: так дешевле и удобнее транспортировать туристов. Сейчас аварией заинтересовалась прокуратура Приморья, сотрудники ведомства проведут проверку всех обстоятельств ДТП. А органы Следственного комитета завели уголовное дело по статьям УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения». Первая статья наказывает лишением свободы на срок до 10 лет, вторая — до 7 лет. По результатам проверки всех обстоятельств и экспертиз будет принято решение относительно виновника аварии.

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Последствия ДТП

Видео: УМВД Приморья

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