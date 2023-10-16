Два туриста погибли, более 30 — пострадали. Можно ли было избежать трагедии в Приморье? Всё, что известно о ДТП

В автобусе несколько групп туристов возвращались из китайского города Хуньчунь. Однако до точки назначения они не доехали:
Откуда ехали туристы
Автобус направлялся по маршруту Хуньчунь — Владивосток, он прибыл в пограничный переход «Автомобильный пункт пропуска Краскино» (ПП) одним из первых и так же одним из первых пересек границу с Россией. Этот ПП единственный на маршруте следования туристов до Уссурийска или Владивостока. Он простирается вдоль прибрежных городов, таких как Славянка, Безверхово, Андреевка, приморских курортов. Дорога извилистая, местами с ухабами, узкая и, судя по сводкам ГИБДД, трасса Раздольное — Хасан одна из наиболее аварийных. Скоростной режим водители соблюдают редко, несмотря на то что с ограничением скорости достаточно много участков: вдоль трассы находится территория национального заповедника «Земля леопарда».
Что произошло
По данным Министерства ГО и ЧС Приморья, первое сообщение о серьезном ДТП на трассе поступило примерно в 15:20. На место оперативно выехали спасательные службы, включая три бригады скорой помощи из Хасанской центральной районной больницы, а также вылетел вертолет медицины катастроф. По данным ГИБДД, водитель туристического автобуса —
На месте ДТП погибли два туриста.
Источник в ГИБДД поделился с корреспондентом VLADIVOSTOK1.RU, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, иначе таких серьезных последствий можно было избежать. И действительно, на таких маршрутах мало кто из пассажиров использует ремни, только в тех случаях, когда автобус останавливают инспектора для проверки.
Кто ехал в автобусе
Известно, что в автобусе находилось 48 туристов, два руководителя, все — граждане России, и водитель — гражданин Китая, который не пострадал. Об этом заявили в Генконсульстве КНР во Владивостоке. Среди пострадавших есть
Что сейчас с пострадавшими
По данным Минздрава, в Хасанскую центральную районную больницу было доставлено 30 туристов, врачи госпитализировали 29 человек с различными травмами, девятерых отправили вертолетом во Владивосток в тяжелом состоянии. Сейчас психологи МЧС работают с госпитализированными туристами в больнице в Славянке. Также специалисты выехали во владивостокскую клиническую больницу
Кого привлекут к ответственности
Компания-перевозчик принадлежит китайской стороне, как и автобус. Для таких рейсов это обычная история: так дешевле и удобнее транспортировать туристов. Сейчас аварией заинтересовалась прокуратура Приморья, сотрудники ведомства проведут проверку всех обстоятельств ДТП. А органы Следственного комитета завели уголовное дело по статьям УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения». Первая статья наказывает лишением свободы на срок до 10 лет, вторая — до