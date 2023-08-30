Будет ли Россия отвечать на массированные атаки беспилотников? Заявление Пескова

В Кремле отреагировали на ночную атаку дронов по территории России. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, Владимир Путин незамедлительно получил всю информацию о массивных атаках БПЛА.
– Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию по ситуации, как в рамках самой СВО, так и вокруг операции. Конечно, что касается таких массированных атак, то тоже информация доводится незамедлительно, – рассказал пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков отметил, что сейчас военные эксперты разбираются в том, откуда прилетели беспилотники и как им удалось долететь. Ответы на эти вопросы позволят в будущем не допустить таких ситуаций.
– Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы, – добавил Дмитрий Песков.
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Атака беспилотников длилась всю ночь 30 августа. Минобороны отчитывалось об атаках дронов в Псковской, Брянской, Орловской и Калужской областях. Также БПЛА были сбиты над Рязанской областью и Подмосковьем.
Всего за ночь было уничтожено как минимум 22 беспилотника. В Пскове дроны атаковали аэропорт – МЧС сообщили о тушении самолетов Ил-76. В Брянске один из БПЛА попал в здание Следственного управления Следственного комитета по региону – у здания выбило стекла.