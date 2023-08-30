Будет ли Россия отвечать на массированные атаки беспилотников? Заявление Пескова

В Кремле отреагировали на ночную атаку дронов по территории России. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, Владимир Путин незамедлительно получил всю информацию о массивных атаках БПЛА.



– Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию по ситуации, как в рамках самой СВО, так и вокруг операции. Конечно, что касается таких массированных атак, то тоже информация доводится незамедлительно, – рассказал пресс-секретарь президента.

