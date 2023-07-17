В Кремле прокомментировали теракт на Крымском мосту

— Вы знаете, что дооплнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются. При этом вы знаете, что есть и туристическая нагрузка, и вы знаете, что возникают очереди, об этом заводили неоднократно речь на совещании у президента. Говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности. Мы знаем причину, мы знаем тех, кто стоит за данным терорристическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы. О каких-то иных мерах на настоящий момент разговор не велся.