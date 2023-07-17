Кремль готовит заявление по теракту: что известно к этому часу об атаке на Крымский мост

В начале четвертого часа утра 17 июля возле
Сразу после сообщения о ЧП от губернатора Крыма Сергея Аксенова Telegram-каналы писали, что обрушен пролет моста, однако позже Минтранс заявил, что конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждение дорожного полотна. Судя по кадрам с места событий, один из пролетов всё-таки просел. Вот так это выглядит сейчас.
В результате ЧП погибли два человека — супружеская пара из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но пострадала — об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.
— Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ, — сообщила она в своем телеграм-канале. — Ребенок в сознании, дышит самостоятельно. Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи.
В первые часы после ЧП движение по мосту было остановлено, но уже утром по мосту пустили поезда. Автомобильное движение пока не возобновлено. Главы Крыма и Краснодарского края рекомендуют пока добираться до полуострова через «альтернативный сухопутный маршрут». Ближайший доступный путь в Крым ведет через Ростовскую область, далее — Мариуполь и Мелитополь. В то же время в Ростове-на-Дону приостановили продажу автобусных билетов до Крыма. Как сообщает 161.RU, сейчас Минтранс рассматривает альтернативные пути сообщения с полуостровом. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что на Крымском мосту могут организовать реверсивное движение. Также работает Керченская переправа.
После ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Национальный антитеррористический комитет тоже квалифицировал произошедшее как теракт, реализованный двумя украинскими надводными беспилотниками. Украина пока не делала официальных заявлений, однако «РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины называет атаку совместной операцией СБУ и ВМС Украины. В Кремлевском пуле сообщили, что ожидается заявление Кремля, связанное с ЧП.
В Краснодаре тем временем усилили меры безопасности. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов, однако, как именно усилили безопасность, он не уточнил. Всю актуальную информацию с места событий мы собираем в онлайн-трансляции.