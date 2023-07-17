Кремль готовит заявление по теракту: что известно к этому часу об атаке на Крымский мост

После ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Национальный антитеррористический комитет тоже квалифицировал произошедшее как теракт, реализованный двумя украинскими надводными беспилотниками. Украина пока не делала официальных заявлений, однако «РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины называет атаку совместной операцией СБУ и ВМС Украины. В Кремлевском пуле сообщили, что ожидается заявление Кремля, связанное с ЧП.