«На лобовом стекле шерсть»: собака упала на припаркованную машину во дворе на Есенина

Жительница дома Виктория (имя изменено по просьбе спикера) рассказала, что вчера в домовой чат написал один из жителей.

— Он вышел из дома утром и увидел, что на машине лобовое стекло разбито. Присмотрелись — на лобовом стекле шерсть. Стали выяснять, что и как. Камеры подняли и увидели, что это действительно падение собаки. Очевидно, что с высокого этажа. Потом другие соседи стали говорить, что да, такое было, слышали визг собаки, — вспомнила Виктория.