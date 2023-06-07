«На лобовом стекле шерсть»: собака упала на припаркованную машину во дворе на Есенина

В Новосибирске вчера, 6 июня, собака упала на припаркованную машину возле дома на Есенина, 67. Жители дома написали заявление в полицию, в том числе за жестокое обращение с животным. Новосибирцы предполагают, что собаку выкинули. Полиция начала проверку.
Жительница дома Виктория (имя изменено по просьбе спикера) рассказала, что вчера в домовой чат написал один из жителей.
— Он вышел из дома утром и увидел, что на машине лобовое стекло разбито. Присмотрелись — на лобовом стекле шерсть. Стали выяснять, что и как. Камеры подняли и увидели, что это действительно падение собаки. Очевидно, что с высокого этажа. Потом другие соседи стали говорить, что да, такое было, слышали визг собаки, — вспомнила Виктория.
Другая видеозапись показала, что во двор зашел мужчина с собакой. Двор на Есенина, 67 закрыт воротами с домофоном, так что, по предположению Виктории, это мог быть кто-то из местных жителей.
— Мы увидели, что мужчина идет с собакой, подзывает ее и доводит до третьего подъезда. И очевидно, что у его есть ключ, он открывает, и собака заходит с ним. Это было в 05:15, а в 06:30 происходит это падение. Мы сейчас пытаемся камеру найти, которая была бы направлена в сторону подъезда, чтобы было видно, выбросили ее или нет, — рассказала НГС Виктория.
Сейчас жители пытаются найти человека, который заходил в подъезд. Как добавила Виктория, собака жителям дома знакома. Это бездомное животное.
— Собака не агрессивная, с детьми играла. У нас рядом с домом стоят двухэтажные дома, и там постоянно разные собаки. Мы ее видели всё время. Это не его собака. Если приглядеться, то собака очень лохматая и с колтунами, — добавила Виктория.
Жильцы подали заявления в полицию и выступили свидетелями. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что было получено несколько заявлений.
— В полицию поступили заявления по фактам повреждения имущества и жестокого обращения с животным. В настоящее время полицейскими устанавливается лицо, причастное к совершению противоправных деяний, и все обстоятельства, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
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