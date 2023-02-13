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Новосибирец жестоко расправился с тремя кошками: сначала он выкинул их с балкона 16-го этажа

Прокуратура направила дело в суд

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Кошек должны были отвезти в приют

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В Калининском районе Новосибирска 55-летний мужчина сбросил трех кошек с балкона, когда увидел, что одна из них выжила, — запинал ее ногами. Тела животных он выбросил в мусорку. Прокуратура направила дело в суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области, 55 летний мужчина 21 октября прошлого года по просьбе неизвестных лиц зашел в квартиру на 16-м этаже на улице Фадеева. Он поймал трех кошек, которых необходимо было отдать в приют, потому что соседи жаловались на неприятный запах.

Мужчина же увидел трех кошек на балконе квартиры, взял их в руки и сбросил с балкона на крыльцо подъезда. После чего он спустился вниз, увидел, что одна из кошек жива, — пнул ее ногой не менее трех раз, из-за этого животное погибло.

Он сложил тела трех погибших кошек в полиэтиленовый пакет и выбросил в мусорку.

— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель). Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Недавно в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Собаки несколько лет жили на улице Днепровской, бегали без присмотра и пугали прохожих. Животных изъяли у хозяев.

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