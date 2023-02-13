Новосибирец жестоко расправился с тремя кошками: сначала он выкинул их с балкона 16-го этажа

В Калининском районе Новосибирска
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области,
Мужчина же увидел трех кошек на балконе квартиры, взял их в руки и сбросил с балкона на крыльцо подъезда. После чего он спустился вниз, увидел, что одна из кошек жива, — пнул ее ногой не менее трех раз, из-за этого животное погибло.
Он сложил тела трех погибших кошек в полиэтиленовый пакет и выбросил в мусорку.
— Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
Недавно в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Собаки несколько лет жили на улице Днепровской, бегали без присмотра и пугали прохожих. Животных изъяли у хозяев.