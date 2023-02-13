Новосибирец жестоко расправился с тремя кошками: сначала он выкинул их с балкона 16-го этажа

Мужчина же увидел трех кошек на балконе квартиры, взял их в руки и сбросил с балкона на крыльцо подъезда. После чего он спустился вниз, увидел, что одна из кошек жива, — пнул ее ногой не менее трех раз, из-за этого животное погибло.