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«Условия причиняли им страдания»: после скандала со стаей собак возбудили дело о жестоком обращении с животными

Звери жили в неотапливаемом парнике

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Собак изъяли сегодня, 8 февраля

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В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, это продолжение проверки, которую организовали в субботу, 4 февраля, после новостей о стае из десятка собак и нападении на школьницу в Октябрьском районе. Сегодня, 8 февраля, животных изъяли.

Собаки живут на улице Днепровской уже несколько лет, бегают без присмотра и пугают прохожих. Местный житель рассказал, что хозяева животных их не кормят, собаки болеют паразитами. Живут они на улице в пристройке, которые по суду должны были снести в 2017 году. После публикации о проблемной ситуации Прокуратура Новосибирской области начала проверку, а дело заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

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Собаки жили в неотапливаемом парнике

Видео: Прокуратура Новосибирской области

— Проверкой установлено, что собаки содержались в условиях, причиняющих им страдания, в том числе часть животных находилась в уличном неотапливаемом парнике, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры.

По результатам проверки следователь УМВД Новосибирска возбудил уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

Из-за широкого общественного резонанса дело было изъято из МВД и передано для расследования в СО по Октябрьскому району г. Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области. Прокуратура взяла расследование под контроль.

Ранее НГС публиковал материал, где разбиралось, работает ли закон о борьбе с бездомными собаками.

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