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Проблема

Да и пес с ним. Разбираемся, работает ли закон о борьбе с бездомными собаками

В России запрещен отстрел бродячих собак, и многие винят законы в разгуле псов

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Этот пес «сидит на пожизненном». С виду незлой, но в морозы оголодал и дежурил у магазина, вырывая у покупателей сумки с продуктами. Накормили — подобрел, но поздно... Может, кто-нибудь заберет?

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Собачьи стаи терроризируют почти все города России, и жители связывают это с изменением подхода к борьбе с бездомными животными. Если до 2019 года бродячих собак разрешалось ликвидировать, то сейчас используется только метод ОСВВ, что означает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск обратно в среду. Умерщвляют при таком подходе только очень больных животных, а в приютах оставляют в основном агрессивных особей, остальных же — на волю. Этот метод нещадно критикуют за ложный гуманизм, а возможность отстрелов (или эвтаназии) требуют вернуть как некоторые чиновники, так и часть горожан. Но другая часть горожан горой стоит за четвероногих, настаивая, что разговоры об их опасности преувеличены. Наш челябинский коллега из 74.RU Артем Краснов поговорил с ветеринарами, главным кинологом России, депутатом Госдумы (соавтором закона об ОСВВ), посетил один из собачьих приютов, подискутировал с волонтерами. И кое-какие вещи прояснились: например, почти все сходятся во мнении, что даже самый жесткий отстрел не решит проблему, если не остановить приток новых бездомных собак, особенно — щенков. А для этого нужны новые законы, а еще — личная ответственность собаководов (о, как нам далеко до этого...).

Есть в приютах и вот такие экземпляры

Есть в приютах и вот такие экземпляры

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Сообщения о собачьей угрозе журналисты нашей сети отрабатывают регулярно. Вот далеко неполная подборка: скажем, в Свердловской области собачья стая закошмарила дворы. Власти Ростова расписались в невозможности справиться с проблемой при нынешнем законодательстве. Собачьи стаи замечают в центре Новосибирска, а Челябинскую область потрясло происшествие, когда собака сняла скальп со школьницы. В Самарской области и вовсе дошло до смертельного исхода.

Впрочем, выборка самых зловещих инцидентов искажает картину, потому что далеко не все бродячие псы агрессивны, а их защитники настаивают, что после стерилизации или кастрации животное, как правило, успокаивается. В городском парке мы встречаемся с Ольгой, которая подкармливает сразу несколько стай живущих там собак, причем делает это ежедневно в течение десяти лет.

Эти собаки боятся человека

Эти собаки боятся человека

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Я всё же замечаю, что прикорм собак выглядит провокацией новых проблем, но Ольга, кидая вислоухой собаке кость, парирует:

— Некоторые говорят нам: «Вот зачем вы их кормите?» Я отвечаю: «Хорошо, давайте я не буду их кормить, они станут голодные и злые, уйдут в город в поисках еды, кому будет легче?»

Собаки узнают Ольгу по ее машине и сбегаются со всех уголков парка

Собаки узнают Ольгу по ее машине и сбегаются со всех уголков парка

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Проблема уже оформилась, и Ольга настаивает, что она и ее соратники являются не ее первопричиной, а людьми, которые пытаются снизить ущерб для всех сторон, обеспечив собакам заботу и присмотр, в том числе активно занимаются стерилизацией и пристройством щенков.

— Да я не спорю: давайте уберем этих собак из города, — восклицает Ольга. — Но ведь если не запретить людям выбрасывать животных, место этой стаи займет другая. Посмотрите на этих собак, они боятся человека. Пока здесь живут эти мирные псы, сюда не придут другие, агрессивные к человеку.

Как в реальности работает отлов

Метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) пришел в Россию из Европы в начале века, но первые лет двадцать регионы применяли его выборочно, на свое усмотрение. Первая версия закона об ответственном обращении с животными была принята еще в 2011 году, но через пять лет отправилась на доработку. С изменениями закон № 498-ФЗ заработал с 2019 года. Он предполагает, что большая часть собак после стерилизации и вакцинации возвращается обратно. Усыпляются лишь больные особи после заключения ветеринарного врача, а в приюте на пожизненное заключение остаются лишь агрессивные животные. После очередных модификаций закон не запрещает регионам оставлять в приютах всех собак, но понятно, что это поднимает вопрос о емкости таких заведений.

Этот щенок так и просится на усыновление. Наладить передачу собак желающим — одна из задач любого приюта

Этот щенок так и просится на усыновление. Наладить передачу собак желающим — одна из задач любого приюта

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При таком подходе в приюте собака проводит порядка трех недель: сначала сидит на карантине, потом проходит ряд процедур (стерилизация или кастрация, вакцинация), а еще спустя дней десять отпускается в тот же район, где была поймана.

Ветеринар Денис дезинфицирует операционный стол, на котором проводят стерилизацию и кастрацию собак

Ветеринар Денис дезинфицирует операционный стол, на котором проводят стерилизацию и кастрацию собак

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Приюты бывают и государственные, и частные, и последние нередко существуют за счет волонтеров. Удовольствие получается недешевым: например, держательница одного из приютов на триста голов рассказала, что в месяц тратит на содержание до 400–500 тысяч рублей, из которых главная статья расходов — еда. Но также требуются медикаменты, а они в последнее время подорожали. Впрочем, для регионального бюджета это зачастую посильная нагрузка, и специалисты подчеркивают, что сама по себе стерилизация хоть и стоит 3–5 тысяч рублей, избавляет от колоссальных расходов в будущем, ведь бегать за щенками куда накладнее.

Наружная часть теплого вольера, чтобы собака могла дышать свежим воздухом

Наружная часть теплого вольера, чтобы собака могла дышать свежим воздухом

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Заключение собаки переносят по-разному: некоторые дружат с персоналом и не испытывают дискомфорта, другие же, напротив, готовы бежать любой ценой. Татьяна Порошина, хозяйка приюта «Бим», объясняет, почему не работает идея изолировать абсолютно всех собак:

— Почему их нужно возвращать обратно в среду? — рассуждает она. — Потому что стайные собаки не будут содержаться в приютах, они будут разрывать клетки, убегать, их даже двухметровый забор не остановит. Они изорвут себе морду в кровь, но сбегут.

Эта рыжуха — любимица приюта, но у нее тяжелая судьба: ее привезли беременную, поэтому она родила, а после была стерилизована

Эта рыжуха — любимица приюта, но у нее тяжелая судьба: ее привезли беременную, поэтому она родила, а после была стерилизована

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Отдельная история — это щенки. Их привозят целыми выводками, живут они долго и для приюта становятся обузой, занимая лишние места. Щенков можно пристроить в добрые руки, но далеко не всех. И это вскрывает суть проблемы: бездомные собаки плодятся из-за безголовой манеры собаководов выбрасывать своих питомцев или их щенков. Татьяна Порошина рассказывает:

— В селах и деревнях сплошь и рядом отпускают собак на самовыгул, они приносят щенков. Куда селянину их девать? Он думает: «О, в городе все любят щеночков». Он везет их и выставляет коробку перед магазином или подъездом, дескать, разберут. Но кто будет брать непонятно какую собаку? А иногда бросают щенков в промзоне, и через полгода мы получаем еще одну стаю.

Поэтому специалисты требуют введения жесточайшей ответственности за оставление собак или щенков, иначе не поможет и отстрел: вакантные места тут же займут «новобранцы».

Из этой будки вышли восемь однотипных щенков. Эту часть приюта называют «детский сад»

Из этой будки вышли восемь однотипных щенков. Эту часть приюта называют «детский сад»

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Еще один приоритет — поиск приютским собакам новых хозяев. Мне показывают целый выводок животных, которым повезло быть усыновленными оптом. Но у такого метода есть и серьезные ограничения, о которых ниже расскажет профессиональный кинолог.

Этого великана скоро заберут

Этого великана скоро заберут

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При этом остается вопрос: если все-таки большинство животных полагается выпускать в города, не получаем ли мы бесконечный конвейер, когда к старожилам добавляются всё новые и новые постояльцы?

«Нужно дословно исполнять закон»

Депутат Госдумы Владимир Бурматов, известный как один из сторонников того самого закона № 498-ФЗ, считает, что проблема не в законе, а в его исполнении. Он подчеркивает, что с момента внесения в нижнюю палату парламента в 2010 году закон существенно изменился: теперь отловленных животных вовсе не обязательно выпускать из приютов обратно в среду обитания, и регионам дано право оставлять их в приютах навсегда, заниматься их пристройством, запрещать самовыгул, реализовывать льготные программы стерилизации. Правда, пользуются этими возможностями, по наблюдениям депутата, далеко не все регионы. Причины зачастую в сложившихся коррупционных практиках.

— В целом ряде муниципалитетов происходит саботаж исполнения закона, — убежден Владимир Бурматов. — Я проехал больше 60 регионов, и мне есть с чем сравнивать: множество субъектов РФ работают в рамках действующего закона, и там нет вала нападений бездомных собак. В качестве примера могу привести Нижегородскую область, где просто взяли и начали исполнять закон буквально, за три года вдвое сократив поголовье бездомных собак и решив проблему с нападениями.

Владимир Бурматов возглавляет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, и работа с бездомными животными — один из аспектов его деятельности

Владимир Бурматов возглавляет комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, и работа с бездомными животными — один из аспектов его деятельности

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Например, говорит он, помогают программы бесплатной стерилизации домашних собак за госсчет, что обходится бюджету гораздо дешевле, чем последующий отлов потомства. Очень эффективны ярмарки собак под эгидой регионального правительства, а еще — правильно налаженная работа волонтеров.

Что касается требований вернуть отстрел, Владимир Бурматов категоричен:

— Раньше это была «распильная» коррупционная статья, и до принятия закона по всей стране на ней разворовывалось до двух миллиардов рублей ежегодно. Всегда на этой теме сидели компании, приближенные к главам, и всё это замечательно осваивалось, а теперь со стороны таких глав идет открытый, нарочитый саботаж исполнения закона: хочется вернуть старые схемы.

Бирка на ухе крепится, когда собака проходит вакцинацию и стерилизацию. Но иногда бирку вешают, а сами процедуры не проводят

Бирка на ухе крепится, когда собака проходит вакцинацию и стерилизацию. Но иногда бирку вешают, а сами процедуры не проводят

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В чем именно выражается саботаж? Владимир Бурматов приводит примеры: беременные собаки с биркой на ухе (то есть вроде бы стерилизованные по документам, но по факту — нет), что, по его мнению, говорит об открытом воровстве. Отмечает он и низкую активность по пристройству приютских животных, хотя во многих регионах это направление поддерживается самими властями.

Владимир Бурматов вместе с другим депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым предложил поправки в КоАП РФ, и уже весной должны появиться штрафы в 30 тысяч рублей за выброшенных животных и до 200 тысяч — за случаи нападений животных на людей. При этом речь о причинении незначительного вреда, тогда как за нападения собак с тяжелыми последствиями предусмотрена уголовная ответственность, которую несет или владелец животного, или должностное лицо, не выполнившее полномочия по отлову.

— Наконец, нужна регистрация животных, потому что иначе мы никогда не закроем эту проблему, — продолжает депутат. — Но тут всё не только от нас зависит, и есть жесткая позиция правительства, что, например, свиней, коров, коз нужно поголовно регистрировать, а кошек и собак — нет, так что нам придется побороться.

Чип вживляется в холку собаки, а для его чтения используется вот такой сканер, похожий на ракетку для настольного тенниса

Чип вживляется в холку собаки, а для его чтения используется вот такой сканер, похожий на ракетку для настольного тенниса

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Владелица приюта Татьяна Порошина в целом разделяет позицию депутата и также голосует за жесткую, вплоть до уголовной, ответственность за выброс щенков и собак. Она подчеркивает, что очень часто самые агрессивные собаки — это как раз бывшие домашние. А в качестве примера Татьяна приводит Турцию, где удается контролировать поголовье бродячих собак и не допускать их агрессии в отношении людей.

— Да, программа ОСВВ рассчитана не на год-два, и при систематическом применении лет через пять за счет стерилизации и естественной убыли поголовье бродячих собак сократится, — убеждена она.

Рожденные на воле собаки нередко оставляют в приютах вот такое культурное наследие

Рожденные на воле собаки нередко оставляют в приютах вот такое культурное наследие

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«Это программа не для сурового климата»

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев говорит, что эффективность метода ОСВВ очень зависит от нюансов.

— Программы ОСВВ хорошо работают на замкнутой территории, где есть теплый климат и кормовая база, но, например, Челябинск и Екатеринбург — это точно не теплые острова в океане, чтобы принять такой подход, — объясняет он. — Чтобы программа работала, нужен усиленный контроль и продуманная система, где каждый член цепочки ОСВВ понимает свою ответственность. Если отлов проводится выборочно, на улицах остается много фертильных сук и численность бездомных собак восстанавливается очень быстро, однако дальше не растет. Популяция восстановится до тех пределов, которые позволяют территория и наличие пищевого ресурса. Если изымать быстро и одномоментно более 80% бездомных собак, можно добиться их сокращения на улице.

Кинологи считают, что программа ОСВВ не ведет к исчезновению бродячих собак, но при правильном подходе позволяет контролировать популяцию

Кинологи считают, что программа ОСВВ не ведет к исчезновению бродячих собак, но при правильном подходе позволяет контролировать популяцию

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Специалист уточняет, что естественным регулятором численности бездомных собак является наличие пищи и пригодных для проживания территорий. В центре той же Москвы их нет именно поэтому (а не только из-за раздутого столичного бюджета).

— Вот почему так важно не обустраивать будки и не подкармливать бездомных собак, — продолжает Владимир Голубев. — То, что большинству кажется добрым участием, на самом деле мнимая забота, которая очень часто оборачивается трагедией: увеличивается кормовая база, животные плодятся на ней, начинают считать территорию своей и защищать ее, что приводит к нападениям на людей. Это природа.

Приютские собаки могут иметь душевные травмы. В идеале перед их «усыновлением» с такой собакой должны поработать кинологи и заранее предупредить нового владельца о ее особенностях

Приютские собаки могут иметь душевные травмы. В идеале перед их «усыновлением» с такой собакой должны поработать кинологи и заранее предупредить нового владельца о ее особенностях

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Владимир Голубев скептически смотрит и на перспективы одомашнивания бывших бродячих собак:

— Хотя ведется активная популяризация того, чтобы люди брали собак из приютов, к этой теме нужно относиться очень серьезно. С одной стороны, это замечательный способ помочь бездомному псу обрести семью. С другой, есть множество сложностей, о которых потенциальные владельцы чаще всего не подозревают. Такие собаки — это не чистый лист бумаги. В их жизни была череда неприятных событий, предательство хозяина, голод, а возможно, и физическое насилие. Всё пережитое не могло не наложить определенного отпечатка на поведение. Собаки, не в первом поколении живущие на улице, уже одичали и совершенно не подходят для жизни с человеком в качестве компаньона.

Бродячие собаки имеют разные социальные навыки: некоторые одичали настолько, что к человеку относятся исключительно как к потенциальной угрозе

Бродячие собаки имеют разные социальные навыки: некоторые одичали настолько, что к человеку относятся исключительно как к потенциальной угрозе

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Владимир Голубев добавляет, что есть собаководы, у которых живут прекрасно воспитанные приютские псы, но это зависит и от самой собаки, и от того, как владелец выстраивает свою жизнь с питомцем. Что касается дрессировки, то бродячие псы поддаются ей едва ли:

— У них отсутствуют социальные связи с человеком, и для ее передачи хозяину необходима большая и продолжительная работа со специалистом. Охраняют такие собаки только собственную еду, свое жизненное пространство и собственное тело. Именно поэтому случаются конфликты таких собак и новых владельцев. Если собака осталась без хозяина на короткий срок из-за жизненных обстоятельств (потерялась и скиталась, владелец умер и так далее), то эта ситуация отложит отпечаток на ее поведение, но решаема при помощи профессиональных инструкторов-дрессировщиков и терпеливого нового хозяина.

Владимир Голубев подчеркивает, что домашние собаки на улице, как правило, обречены на смерть, поскольку не приучены заботиться о себе и добывать еду.

Какой вывод?

Я неохотно брался за тему бездомных собак, потому что у меня самого не сложилось позиции, на чьей я стороне. Стрелять? «Сажать на пожизненное»? Отпускать? У всех способов есть минусы и побочные эффекты. А еще есть поляризованное общество, в котором сторонники разных подходов готовы вцепиться друг в друга похлеще самих собак.

Но разговоры с нашими героями навели на кое-какие мысли. Во-первых, нужно исключить приток новых особей, и это точно история не на год-два — здесь нужна целая стратегия на федеральном и региональном уровнях, а еще — более ответственное отношение самих людей к животным. Во-вторых, программа ОСВВ с оговоренными выше минусами всё же не бесполезна, но для ее реализации нужны скоординированные усилия властей, волонтеров и горожан, а это есть не везде. И, в-третьих, возможно, стоит рассмотреть возможность усыпления тех или иных особей, по крайней мере, в регионах, где проблема обострилась. Ведь справедлив и вопрос: а гуманно ли держать дикую собаку в клетке пожизненно?

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