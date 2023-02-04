Да и пес с ним. Разбираемся, работает ли закон о борьбе с бездомными собаками

Проблема уже оформилась, и Ольга настаивает, что она и ее соратники являются не ее первопричиной, а людьми, которые пытаются снизить ущерб для всех сторон, обеспечив собакам заботу и присмотр, в том числе активно занимаются стерилизацией и пристройством щенков.

— Да я не спорю: давайте уберем этих собак из города, — восклицает Ольга. — Но ведь если не запретить людям выбрасывать животных, место этой стаи займет другая. Посмотрите на этих собак, они боятся человека. Пока здесь живут эти мирные псы, сюда не придут другие, агрессивные к человеку.

