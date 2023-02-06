Жительница Новосибирска развела у себя в квартире более 50 собак — ей заинтересовался Бастрыкин

Новосибирские следователи начали проверку после публикации. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить ему о результатах.

Ранее Бастрыкин заинтересовался отказом выдачи бесплатной квартиры новосибирской сироте.

