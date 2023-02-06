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Жительница Новосибирска развела у себя в квартире более 50 собак — ей заинтересовался Бастрыкин

Ранее к главе СК обратились соседи владелицы животных

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По словам жителей дома, собаки бросаются на людей

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Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о жительнице Новосибирска, которая разводит у себя дома собак. Ранее горожане направили к нему обращение на эту тему.

Обращение опубликовано в паблике «АСТ-54». В нем подписчик рассказывает, что в доме на Днепровской, 7 женщина бесконтрольно разводит собак. По информации автора поста, животные агрессивны, бросаются на людей, на днях стая окружила и напугала школьницу.

Всего у женщины более 50 собак, написал автор сообщения. Он подчеркнул, что собак не подбирают с улицы, а именно разводят. С животными не гуляют, они вынуждены справлять нужду в квартире. По информации мужчины, жители обращались в прокуратуру, полицию и администрацию района, но это не помогло.

Новосибирские следователи начали проверку после публикации. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить ему о результатах.

Ранее Бастрыкин заинтересовался отказом выдачи бесплатной квартиры новосибирской сироте.

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